Irak ve BP, Kerkük\'teki petrol sahalarının rehabilite edilmesi ve geliştirilmesi konusunda anlaştı

Güncel

Irak hükümeti ve İngiliz enerji şirketi BP arasında Kerkük'teki 4 petrol sahasının rehabilite edilmesi ve geliştirilmesi konusunda mutabakat zaptı imzalandı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin hazır bulunmasıyla Irak ve İngiliz BP şirketi arasında Kerkük'teki 4 petrol sahasının rehabilite edilmesi ve geliştirilmesi konusunda mutabakat zaptına imza atıldı.

Kerkük'teki "Baba ve Avana" ile "Bay Hasan", "Cembur" ve "Habbas" sahalarının rehabilite edilip geliştirilmesini içeren mutabakat zaptının ayrıca, her iki tarafın anlaşmasıyla diğer keşif alanları üzerinde çalışma olasılığını da içerdiği aktarıldı.

Irak hükümetinin, bu bölgedeki petrol üretimi, gaz ve güneş enerjisi yatırımlarını artırmak ve geliştirmek amacıyla enerji alanında gelecek vadeden fırsatlara en iyi şekilde yatırım yapmayı amaçladığı kaydedildi.