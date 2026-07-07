Irak ve İran Liderleri Hamaney'in Cenaze Töreni Öncesi Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Irak ve İran Liderleri Hamaney'in Cenaze Töreni Öncesi Bir Araya Geldi

07.07.2026 22:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ali ez-Zeydi, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Necef'te Hamaney'in cenaze töreni için buluştu.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze töreni öncesi Necef kentinde bir araya geldi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Pezeşkiyan, İran'dan üst düzey bir heyetle, Hamaney'in cenaze törenine katılmak üzere Necef'e geldi.

Necef'te Pezeşkiyan ile görüşmesinde Zeydi, Hamaney'in vefatı dolayısıyla İran hükümeti ve halkına taziyelerini yineledi.

Irak ile İran arasındaki ilişkilerin köklü niteliğine vurgu yapan Zeydi, iki ülke arasındaki işbirliğinin çeşitli alanlarda daha da güçlendirilmesine önem verdiklerini belirtti.

Zeydi ayrıca, gelecek dönemin bölgesel ve uluslararası düzeyde dikkatli ve hassas bir yaklaşım gerektirdiğini ifade ederek, istikrarın kalıcı hale getirilmesi ve çatışmaların sona erdirilmesinin önemini vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da Irak hükümeti ve halkının sergilediği dayanışma dolayısıyla teşekkür ederek, cenaze töreninin düzenlenmesi kapsamında sağlanan kolaylıklardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Pezeşkiyan, iki ülke halkı arasındaki güçlü bağlara vurgu yaparak, Başbakan Zeydi'yi İran'a resmi ziyarette bulunmaya davet etti.

???????Taraflar, görüşme sırasında ayrıca, ortak sorunlarla mücadelede ikili işbirliği ve ortaklığın daha da geliştirilmesinin önemini değerlendirdi.

Hamaney için Uluslararası Necef Havalimanı'nda resmi cenaze töreni düzenlenecek. Törene Irak Başbakanı'nın yanı sıra diğer üst düzey devlet yetkilileri ve parti liderleri katılacak.

Hamaney için yarın da Kerbela kentinde cenaze töreni düzenlenecek.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, Necef, İran, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak ve İran Liderleri Hamaney'in Cenaze Töreni Öncesi Bir Araya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktorun bir hatası ile hayatı karardı Evden dışarı dahi adımını atamıyor Doktorun bir hatası ile hayatı karardı! Evden dışarı dahi adımını atamıyor
Ulusal elektrik sistemi çöken Küba karanlığa gömüldü Ulusal elektrik sistemi çöken Küba karanlığa gömüldü
Rutte’den Ankara’daki NATO Zirvesi öncesi kritik Rusya mesajı Rutte'den Ankara'daki NATO Zirvesi öncesi kritik Rusya mesajı
Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara’da ABD’li senatörleri kabul etti Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'da ABD'li senatörleri kabul etti
Sudan’da altın madeni göçtü: 15 ölü Sudan'da altın madeni göçtü: 15 ölü
CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu 4 il başkanını daha görevden alacak CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu 4 il başkanını daha görevden alacak

22:09
Futbolseverlere müjde Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda
Futbolseverlere müjde! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda
21:50
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Emine Erdoğan’ın elini öpmeye çalıştı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Emine Erdoğan’ın elini öpmeye çalıştı
21:04
Arjantin’den Mısır karşısında mucizevi geri dönüş
Arjantin'den Mısır karşısında mucizevi geri dönüş
20:19
Beştepe’de resepsiyon Erdoğan çifti, Trump’ı karşıladı
Beştepe'de resepsiyon! Erdoğan çifti, Trump'ı karşıladı
19:47
Dünyanın hayran kaldığı karşılama Daha önce tek bir lidere yapıldı
Dünyanın hayran kaldığı karşılama! Daha önce tek bir lidere yapıldı
19:33
Beştepe’deki karşılamada dikkat çeken anlar Miçotakis ve eşi gelirken...
Beştepe'deki karşılamada dikkat çeken anlar! Miçotakis ve eşi gelirken...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 22:34:02. #.0.3#
SON DAKİKA: Irak ve İran Liderleri Hamaney'in Cenaze Töreni Öncesi Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.