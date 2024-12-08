Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci ile Katar Ulusal Güvenlik Müsteşarı Muhammed Bin Ahmed el-Mesned, Suriye'deki son gelişmelerle bu ülkenin birlik ve istikrarını ele aldı.
Araci, X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Katar'ın başkenti Doha'da mevkidaşı Mesned ile Suriye'deki yeni gelişmeleri görüştüğünü bildirdi.
Iraklı yetkili şu ifadeleri kullandı:
"Suriye'deki durumla ilgili son gelişmeleri inceledik. Suriye'nin birlik ve istikrarının yanı sıra halkının emellerini gerçekleştirmesine yardımcı olmak için çalışmanın önemini vurguladık."
Son Dakika › Güncel › Irak ve Katar'dan Suriye ile İlgili Görüşme - Son Dakika
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