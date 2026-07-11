Irak ve Kuveyt Arasında Balıkçı Olayı İçin Diplomatik Girişimler - Son Dakika
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Irak ve Kuveyt Arasında Balıkçı Olayı İçin Diplomatik Girişimler

11.07.2026 20:14
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Irak Dışişleri, Kuveyt'te bir balıkçının ölümü sonrası diplomatik temasları sürdürüyor.

Irak Dışişleri Bakanlığı, 3 Temmuz'da Kuveyt açıklarında Iraklı bir balıkçı teknesine ateş açılması sonucu bir balıkçının hayatını kaybetmesi ve bazı balıkçıların gözaltına alınmasıyla ilgili diplomatik girişimlerin sürdüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, olayın ilk andan itibaren yakından takip edildiği, Irak'ın Kuveyt Büyükelçiliği ile Irak ve Kuveytli yetkili kurumlar arasında yoğun diplomatik temaslar yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Irak'ın Kuveyt Büyükelçiliğinin 5 Temmuz'da Kuveyt Dışişleri Bakanlığından aldığı ilk bilgileri Bağdat'a ilettiği, bunun üzerine Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in ilgili birimlere ve büyükelçiliğe olayın tüm yönleriyle araştırılması ve Kuveytli makamlarla temas kurulması talimatını verdiği ifade edildi.

Bakan Hüseyin'in 8 Temmuz'da Kuveyt'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında konuyu Kuveyt Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Şeyh Fehd el-Yusuf başta olmak üzere Kuveytli yetkililerle görüştüğü aktarılan açıklamada, Irak hükümetinin benzer olayların tekrarını kesin şekilde reddettiği ve bu tür olayların iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerine zarar verdiğini vurguladığı dile getirildi.

Açıklamaya göre Hüseyin, olayın tekrarlanmaması için iki ülkenin ilgili kurumları arasında açık koordinasyon ve iletişim mekanizmalarının oluşturulmasının önemine dikkati çekti.

Irak Dışişleri Bakanlığı, Hüseyin'in Kuveyt tarafına gözaltındaki Iraklı balıkçıların serbest bırakılması ve hayatını kaybeden balıkçının naaşının teslim edilmesi talebini ilettiğini, Kuveyt'in her iki talebi de olumlu karşıladığını bildirdi.

Irak Dışişleri Bakanlığı, soruşturma sonuçlarını Kuveytli makamlarla birlikte izlemeyi ve Irak vatandaşlarının haklarının korunması amacıyla gerekli diplomatik ve konsolosluk girişimlerini sürdürmeyi kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

3 Temmuz tarihinde Irak'a ait bir balıkçı teknesi, Hor Abdullah Su Yolu'nda Kuveyt güvenlik güçlerinin açtığı ateşe maruz kaldı. Olayda bir Iraklı balıkçı hayatını kaybetti, diğer bazı balıkçılar ise Kuveyt tarafından gözaltına alındı.

Kuveyt makamları, olayın gece meydana geldiğini ve kasıtlı bir eylem olmadığını açıkladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Irak ve Kuveyt Arasında Balıkçı Olayı İçin Diplomatik Girişimler - Son Dakika

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