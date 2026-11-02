Irak ve Mısır cumhurbaşkanları Hürmüz ve Yemen'deki gerilimde diyalog çağrısı yaptı - Son Dakika
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Irak ve Mısır cumhurbaşkanları Hürmüz ve Yemen'deki gerilimde diyalog çağrısı yaptı

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Irak ve Mısır cumhurbaşkanları Hürmüz ve Yemen\'deki gerilimde diyalog çağrısı yaptı
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Irak ve Mısır cumhurbaşkanları pazar günkü telefon görüşmesinde bölgedeki anlaşmazlıkların çözümünde diyalog ve diplomasinin öncelikli araç olması çağrısında bulundu. Görüşme, Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik riskleri ve Yemen'deki çatışmaların tırmandığı ortamda yapıldı.

BAĞDAT, 2 Kasım (Xinhua) -- Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefonda görüştü. İki lider, bölgedeki anlaşmazlıkların çözümünde diyalog ve diplomasinin öncelikli araçlar olarak kalması gerektiğini belirtti.

Irak Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, taraflar pazar günkü görüşmede mevcut krizlerin kontrol altına alınması, gerilimlerin azaltılması ve çatışmaların yayılmasının önlenmesi çağrısında bulundu.

Liderler görüşmede ayrıca, barış ve istikrarın pekiştirilmesi için Arap ülkeleri arasında, bölgesel ve uluslararası düzeyde daha yakın koordinasyon vurgusu yaptı.

Görüşme, Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik riskleri ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ile Yemen'deki Husiler arasında tırmanan askeri çatışmalarla artan bölgesel istikrarsızlık ortamında gerçekleşti.

Kaynak: Xinhua
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