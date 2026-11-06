Fındık piyasasında büyük soruşturma! 7 şirket mercek altında

Türkiye'de fındık piyasasına yönelik yürütülen ön araştırmanın tamamlanmasının ardından Rekabet Kurulundan dikkat çeken bir karar geldi. Kurul, sektörde faaliyet gösteren 7 şirketin fındık alım fiyatlarını ve alım politikalarını koordineli şekilde belirleyip belirlemediğinin tespit edilmesi amacıyla soruşturma açılmasına karar verdi. İncelemede, şirketlerin ortak hareket ederek piyasadaki fiyat oluşumunu etkileyip etkilemedikleri araştırılacak.

FERRERO DAHİL 7 ŞİRKETE SORUŞTURMA

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre soruşturma açılan şirketler şöyle:

- Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ

- Atalay Fındık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

- Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ

- Karaçuha Tarım Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

- Ofi Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ

- Özyılmaz Fındık Sanayi ve Ticaret AŞ

- Şenocak Gıda Fındık Entegre Turizm Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Şirketlerin fındık alım fiyatlarını ve politikalarını birlikte belirleyerek 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmedikleri soruşturma kapsamında değerlendirilecek.

FERRERO'NUN VERDİĞİ TAAHHÜTLER DE İNCELENECEK

Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de Ferrero'nun 2024 yılında Rekabet Kurumuna verdiği taahhütler oldu. Kurul, daha önce aldığı kararla şirket açısından bağlayıcı hale getirilen yükümlülüklere uyulup uyulmadığını da araştıracak.

Söz konusu taahhütler, Ferrero'nun 2024, 2025 ve 2026 yıllarında Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) referans fiyatının altında kabuklu fındık alımı yapmamasını, her fındık sezonunda 100 bin tondan fazla kabuklu fındık satın almamasını ve her yılın eylül-aralık döneminde en az 45 bin ton kabuklu fındık almasını kapsıyor.

FINDIK FİYATLARI MERCEK ALTINDA

Rekabet Kurulunun soruşturmasında, şirketlerin fındık alım fiyatlarını bağımsız olarak mı yoksa koordineli şekilde mi belirledikleri incelenecek. Bu kapsamda alım politikalarının piyasadaki fiyat oluşumuna etkisi ve şirketler arasında rekabeti sınırlayıcı bir uygulama bulunup bulunmadığı araştırılacak.

Soruşturmanın sonucunda kanun ihlali tespit edilmesi halinde ilgili şirketler hakkında idari yaptırım uygulanabilecek.

SORUŞTURMA AÇILMASI İHLAL ANLAMINA GELMİYOR

Rekabet Kurumu, soruşturma kararının şirketlerin kanunu ihlal ettiğinin kesinleştiği anlamına gelmediğini özellikle vurguladı. Açıklamada, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin bu aşamada yaptırımla karşı karşıya kaldığının veya kalacağının söylenemeyeceği belirtildi.

Şirketler hakkındaki nihai değerlendirme, soruşturma sürecinin tamamlanmasının ardından yapılacak.