Fındık piyasasında büyük soruşturma! 7 şirket mercek altında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Fındık piyasasında büyük soruşturma! 7 şirket mercek altında

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fındık piyasasında büyük soruşturma! 7 şirket mercek altında
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Rekabet Kurulu, fındık alım fiyatlarını ve politikalarını birlikte belirleyerek piyasadaki fiyatları etkiledikleri şüphesiyle Ferrero dahil 7 şirket hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmada Ferrero'nun 2024 yılında verdiği, TMO'nun referans fiyatının altında fındık almama ve sezonluk alımları 100 bin tonla sınırlandırma taahhütlerine uyup uymadığı da incelenecek. Kurul, soruşturma açılmasının şirketlerin suçlu olduğu anlamına gelmediğini vurguladı.

Türkiye'de fındık piyasasına yönelik yürütülen ön araştırmanın tamamlanmasının ardından Rekabet Kurulundan dikkat çeken bir karar geldi. Kurul, sektörde faaliyet gösteren 7 şirketin fındık alım fiyatlarını ve alım politikalarını koordineli şekilde belirleyip belirlemediğinin tespit edilmesi amacıyla soruşturma açılmasına karar verdi. İncelemede, şirketlerin ortak hareket ederek piyasadaki fiyat oluşumunu etkileyip etkilemedikleri araştırılacak.

FERRERO DAHİL 7 ŞİRKETE SORUŞTURMA

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre soruşturma açılan şirketler şöyle:

- Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ

- Atalay Fındık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

- Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ

- Karaçuha Tarım Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

- Ofi Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ

- Özyılmaz Fındık Sanayi ve Ticaret AŞ

- Şenocak Gıda Fındık Entegre Turizm Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Şirketlerin fındık alım fiyatlarını ve politikalarını birlikte belirleyerek 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmedikleri soruşturma kapsamında değerlendirilecek.

FERRERO'NUN VERDİĞİ TAAHHÜTLER DE İNCELENECEK

Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de Ferrero'nun 2024 yılında Rekabet Kurumuna verdiği taahhütler oldu. Kurul, daha önce aldığı kararla şirket açısından bağlayıcı hale getirilen yükümlülüklere uyulup uyulmadığını da araştıracak.

Söz konusu taahhütler, Ferrero'nun 2024, 2025 ve 2026 yıllarında Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) referans fiyatının altında kabuklu fındık alımı yapmamasını, her fındık sezonunda 100 bin tondan fazla kabuklu fındık satın almamasını ve her yılın eylül-aralık döneminde en az 45 bin ton kabuklu fındık almasını kapsıyor.

FINDIK FİYATLARI MERCEK ALTINDA

Rekabet Kurulunun soruşturmasında, şirketlerin fındık alım fiyatlarını bağımsız olarak mı yoksa koordineli şekilde mi belirledikleri incelenecek. Bu kapsamda alım politikalarının piyasadaki fiyat oluşumuna etkisi ve şirketler arasında rekabeti sınırlayıcı bir uygulama bulunup bulunmadığı araştırılacak.

Soruşturmanın sonucunda kanun ihlali tespit edilmesi halinde ilgili şirketler hakkında idari yaptırım uygulanabilecek.

SORUŞTURMA AÇILMASI İHLAL ANLAMINA GELMİYOR

Rekabet Kurumu, soruşturma kararının şirketlerin kanunu ihlal ettiğinin kesinleştiği anlamına gelmediğini özellikle vurguladı. Açıklamada, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin bu aşamada yaptırımla karşı karşıya kaldığının veya kalacağının söylenemeyeceği belirtildi.

Şirketler hakkındaki nihai değerlendirme, soruşturma sürecinin tamamlanmasının ardından yapılacak.

Kaynak: AA
Rekabet KuruluEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Benzinden sonra motorine de büyük indirim geliyor Benzinden sonra motorine de büyük indirim geliyor
Bütün köy yasta Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı Bütün köy yasta! Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı
Saniyeler içinde küle döndü “Ölümün de hayırlısı“ dedirten olay Saniyeler içinde küle döndü! "Ölümün de hayırlısı" dedirten olay
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi! Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de... Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
Kış yüzünü gösterdi Köyler beyaza büründü Kış yüzünü gösterdi! Köyler beyaza büründü
Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu Şimdi üniversite sıralarında Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu! Şimdi üniversite sıralarında
Ve PFDK, Emre Belözoğlu kararını duyurdu Ve PFDK, Emre Belözoğlu kararını duyurdu
Athena Gökhan 30 milyon liraya yeşile döndü Son hali şaşırttı Athena Gökhan 30 milyon liraya yeşile döndü! Son hali şaşırttı
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya’nın gönderildiği cezaevi İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın gönderildiği cezaevi
Bayram ikramiyelerine zam geliyor İşte Erdoğan’ın önüne konulacak rakam Bayram ikramiyelerine zam geliyor! İşte Erdoğan’ın önüne konulacak rakam
13:05
8 kişinin öldüğü katliamda kahreden detay Kızının öldüğünü televizyondan öğrendi
8 kişinin öldüğü katliamda kahreden detay! Kızının öldüğünü televizyondan öğrendi
13:03
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı! Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
13:00
8 kişilik katliamda öğretmene yürek yakan veda Eşinin feryatları kahretti
8 kişilik katliamda öğretmene yürek yakan veda! Eşinin feryatları kahretti
12:35
Fatma Betül’ün 15 Eylül’deki paylaşımın bakın Önce övdü, sonra vurgun yaptı
Fatma Betül'ün 15 Eylül'deki paylaşımın bakın! Önce övdü, sonra vurgun yaptı
12:22
Emre Belözoğlu’nun Liverpool maçı öncesi konuşması ortaya çıktı
Emre Belözoğlu'nun Liverpool maçı öncesi konuşması ortaya çıktı
11:48
Beşiktaş nereden nereye Son 5 maçta sadece 1 galibiyet
Beşiktaş nereden nereye! Son 5 maçta sadece 1 galibiyet
11:43
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
11:39
Galatasaray’da ayrılık Sözleşmesi yeni uzatılmıştı
Galatasaray'da ayrılık! Sözleşmesi yeni uzatılmıştı
10:57
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya’nın gönderildiği cezaevi
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın gönderildiği cezaevi
10:32
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi! Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
10:11
Bütün köy yasta Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı
Bütün köy yasta! Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 13:34:50. #.0.3#
SON DAKİKA: Fındık piyasasında büyük soruşturma! 7 şirket mercek altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android