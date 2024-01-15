 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Irak ve Suriye'ye düzenlenen hava harekatlarında 78 hedef imha edildi, 77 terörist öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Irak ve Suriye'ye düzenlenen hava harekatlarında 78 hedef imha edildi, 77 terörist öldürüldü

Pençe Kilit Harekat Bölgesi'ndeki hain saldırıda 9 askerimizin şehit olmasının ardından bölgedeki operasyonlar sürüyor. Son olarak Irak ve Suriye'ye düzenlenen hava harekatlarında 78 hedef imha edildi, 77 terörist de etkisiz hale getirildi.

15.01.2024 - 14:25,  Güncelleme: 15:05
Abone Ol

Cuma akşamı Pençe Kilit Harekat Bölgesi'ne teröristlerce düzenlenen hain saldırıda 9 askerimiz şehit oldu. Acı haberin ardından TSK bölgeye operasyon düzenlerken Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler; " Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara, Kandil bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen hava harekâtları ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve petrol tesislerinden oluşan toplam 78 hedef imha edilmiştir. Toplam 77 terörist de etkisiz hâle getirilmiştir." dedi.

BAKAN GÜLER SON DURUMU AÇIKLADI

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcıları Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı ve Celal Sami Tüfekci ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birliklerin komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alan Bakan Yaşar Güler, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi. Toplantıda Pençe-Kilit Harekât bölgesindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Yaşar Güler şunları söyledi:

78 HEDEF İMHA EDİLDİ, 77 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

"12 Ocak'ta, Pençe-Kilit Harekât bölgesinde maalesef 9 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bu vesileyle aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar temenni ediyorum. Saldırılara derhâl karşılık verilmiş, temas esnasında 23 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Müteakiben Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara, Kandil bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen hava harekâtları ile bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve petrol tesislerinden oluşan toplam 78 hedef imha edilmiştir. Toplam 77 terörist de etkisiz hâle getirilmiştir.

Irak ve Suriye'ye düzenlenen hava harekatlarında 78 hedef imha edildi, 77 terörist öldürüldü

"MÜCADELEMİZ, ARTAN BİR TEMPOYLA DEVAM EDECEK"

İcra edilen bu harekâtlarla şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır. Terörle mücadelemiz tek bir terörist kalmayıncaya kadar artan tempoyla devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Sonuç olarak terörle mücadelemiz başta PKK/PYD/ YPG, FETÖ ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı terörü kaynağında yok etme konseptiyle artan bir baskı ve tempoda ve taarruzi bir ruhla tek bir terörist kalmayıncaya kadar yurt içinde ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla sürdürülmeye devam edilecektir. Elde edilen başarılarda en büyük pay başta aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz olmak üzere siz kahraman ve fedakâr silah arkadaşlarıma aittir."

Irak ve Suriye\'ye düzenlenen hava harekatlarında 78 hedef imha edildi, 77 terörist öldürüldü
YORUMLAR (6)
  • salihb: Madem buralar belirli yerler. bombalamak için neden şehit haberini bekliyorsunuz. Yanıtla 23 2
  • Serkan Basar: iyide bizim ölü mölü gördüğümüz yok ?? Yanıtla 17 6
  • Murat Gürsen: Biz neden görmüyoruz geberdiklerini. Ne enteresandırki şehitlerimiz öldükten sonra hep boy boy ölen terörist haberleri duyuruyorsunuzda. Şehitlerimizin tabutlarını görüyoruzda bu leşlerin cenazelerini neden göremiyoruz çok enteresan. Yanıtla 15 3
  • Murat Gürsen: aynen 13 1
  • Selim Kayisi: Öldürüldü değil, gebertildi. Yanıtla 9 4
  • necmettin durmaz: oralardaki abd ve israil unsurları yok edilmedikçe daha çok bedel ödeyeceğiz gerisi göz boyama Yanıtla 12 1

Milli Savunma Bakanlığı, Yaşar Güler, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak ve Suriye'ye düzenlenen hava harekatlarında 78 hedef imha edildi, 77 terörist öldürüldü - Son Dakika


15:16
Mahkeme başkanından Seçil Erzan'ın eski nişanlısını çark ettiren Fatih Terim sözleri Mahkeme başkanından Seçil Erzan'ın eski nişanlısını çark ettiren Fatih Terim sözleri
15:04
Şehitler üzerinden hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu, bir de manidar not düştü Şehitler üzerinden hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu, bir de manidar not düştü
14:37
Düğün salonunda öldürdüğü genç kızı daha önce de tehdit etmiş: İkimize de mezar olacak Düğün salonunda öldürdüğü genç kızı daha önce de tehdit etmiş: İkimize de mezar olacak
14:30
Hava Kuvvetleri Subayı Amerika'nın Güzellik Kraliçesi Seçildi Hava Kuvvetleri Subayı Amerika'nın Güzellik Kraliçesi Seçildi
14:25
Irak ve Suriye'ye düzenlenen hava harekatlarında 78 hedef imha edildi, 77 terörist öldürüldü Irak ve Suriye'ye düzenlenen hava harekatlarında 78 hedef imha edildi, 77 terörist öldürüldü
14:07
3 çocuğunun annesini 17 bıçak darbesiyle öldürdü 3 çocuğunun annesini 17 bıçak darbesiyle öldürdü
14:06
Müge Anlı'nın şehitlerimizi yad ederken kullandığı ifade tepki çekti Müge Anlı'nın şehitlerimizi yad ederken kullandığı ifade tepki çekti
13:58
Babasını keserle öldüren oğul gözaltına alındı Babasını keserle öldüren oğul gözaltına alındı

Son Dakika
15:16 Mahkeme başkanından Seçil Erzan'ın eski nişanlısını çark ettiren Fatih Terim sözleri
15:04 Şehitler üzerinden hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu, bir de manidar not düştü
14:37 Düğün salonunda öldürdüğü genç kızı daha önce de tehdit etmiş: İkimize de mezar olacak
14:30 Hava Kuvvetleri Subayı Amerika'nın Güzellik Kraliçesi Seçildi
14:25 Irak ve Suriye'ye düzenlenen hava harekatlarında 78 hedef imha edildi, 77 terörist öldürüldü
14:06 Müge Anlı'nın şehitlerimizi yad ederken kullandığı ifade tepki çekti
14:07 3 çocuğunun annesini 17 bıçak darbesiyle öldürdü
13:58 Babasını keserle öldüren oğul gözaltına alındı
13:55 Antalyasporlu Futbolcu Jehezkel: 'Gazze'deki İsrailli Rehineler İçin Bir Jest Yaptım'
13:50 Seçil Erzan, mahkeme salonunda "Gerçek mağdur" diyerek Emre Belözoğlu'nu işaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 15:33:12. #1.13#
SON DAKİKA: Irak ve Suriye'ye düzenlenen hava harekatlarında 78 hedef imha edildi, 77 terörist öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement