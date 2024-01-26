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Irak Yönetimi, UAD'nin İsrail Aleyhindeki Soykırım Davasının Kararını Memnuniyetle Karşıladı - Son Dakika
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Irak Yönetimi, UAD'nin İsrail Aleyhindeki Soykırım Davasının Kararını Memnuniyetle Karşıladı

Irak yönetimi, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Tel Aviv aleyhinde açılan soykırım davasında aldığı ihtiyati tedbir kararını memnuniyetle karşıladı. Irak Dışişleri Bakanlığı, kararın insani yardımın ulaşmasını engelleyen askeri operasyonların durdurulmasının önemini vurguladı. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ve hukuk ekibinin davanın kabul edilmesindeki çabaları takdir edildi. UAD, İsrail'in soykırım sözleşmesini ihlal ettiği gerekçesiyle açılan dava kapsamında İsrail'e tedbirler almasını ve rapor sunmasını istedi.

Irak Yönetimi, UAD\'nin İsrail Aleyhindeki Soykırım Davasının Kararını Memnuniyetle Karşıladı
26.01.2024 - 23:37,
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Irak yönetimi, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Tel Aviv aleyhinde açılan soykırım davasında aldığı ihtiyati tedbir kararını memnuniyetle karşıladı.

Irak Dışişleri Bakanlığından UAD'nin İsrail aleyhinde açılan soykırım davasındaki kararına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Söz konusu kararın memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlık olarak, insani yardımın ulaşmasını engelleyen ve Filistinli sivillerin hayatlarını tehdit eden düşmanca askeri operasyonların durdurulmasının önemini yineliyoruz. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ve hukuk ekibinin, işgalci gücün devam eden ihlallerine karşı uluslararası mahkeme önünde açılan davanın kabul edilmesindeki çabalarını takdir ediyoruz."

Uluslararası Adalet Divanında İsrail aleyhine açılan soykırım davası

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) dava açtı.

Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini istedi ve tedbir talebine ilişkin duruşmalar 11-12 Ocak tarihlerinde Lahey'deki Barış Sarayı'nda yapıldı.

Divan, 26 Ocak'ta açıkladığı tedbir kararlarında, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için elinden gelen tüm önlemlerle birlikte, ordusunun söz konusu maddedeki fiilleri işlemesini engelleyecek önlemleri ivedilikle almasına hükmetti.

Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırım çağrısı yapanları önlemek, engellemek ve cezalandırmak için gereken tüm adımların atılmasına karar veren UAD, İsrail'in Filistinlilerin karşılaştığı olumsuz yaşam koşullarını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan temel hizmetlere ve insani yardımın sağlanmasını mümkün kılan acil ve etkili önlemler ile Gazze'deki Filistinlilere karşı Soykırım Sözleşmesi'nin ihlalini gösteren delillerin yok edilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için etkili tedbirler almasını ve kararın yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde, alınan tüm tedbirler hakkında Mahkeme'ye bir rapor sunmasını istedi.

Kaynak: AA
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