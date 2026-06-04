Irak'ta şii din adamı Feyyad vefat etti, 3 gün yas - Son Dakika
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Irak'ta şii din adamı Feyyad vefat etti, 3 gün yas

04.06.2026 14:56
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Irak'ta Şii din adamı Muhammed İshak Feyyad'ın (96) tedavisi güç bir hastalık sonucu hayatını kaybetmesi üzerine ülkede 3 günlük resmi yas ilan edildi.

Irak'ta Şii din adamı Muhammed İshak Feyyad'ın (96) hayatını kaybettiği ve bu nedenle ülkede 3 gün yas ilan edildiği bildirildi.

Irak resmi ajansı INA'nın haberine göre, uzun süredir "tedavisi güç bir hastalıkla" mücadele eden Feyyad vefat etti.

Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi ve Başbakanı Ali ez-Zeydi dahil yetkililer ile siyasi ve dini şahsiyetler, Feyyad'ın vefatı nedeniyle yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Irak hükümeti de Feyyad'ın vefatı dolayısıyla ülkede 3 günlük resmi yas ilan etti.

Feyyad'ın ofisinden yapılan açıklamada da "merhumun hayatını dine hizmet ederek, İslami ilimler öğreterek, alimler ve erdemli bireyler yetiştirerek geçirdiği" ifade edildi.

Muhammed İshak Feyyad'ın Necef'in en önde gelen dini otoritelerinden biri olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

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