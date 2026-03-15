İran, 118 İHA Düşürdüğünü Açıkladı

15.03.2026 00:49
İran, ABD-İsrail saldırıları sırasında 118 insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu.

İran Devrim Muhafızlarına bağlı Hatemü'l-Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD- İsrail saldırılarının başlamasından bu yana çeşitli tiplerde 118 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Zülfikari konuya ilişkin bilgi verdi.

İranlı Sözcü, "Savaşın başlangıcından bu yana keşif, muharip ve saldırı amaçlı toplam 118 İHA düşürülmüştür." dedi.

Gerçek Vaat-4 Operasyonu'nun 50. dalgası hakkında bilgi veren Zülfikari, ABD ordusuna ait El-Zafra, Füceyre, Cufeyr, Ali el-Salem, El-Ezrak üsleri ile bölgede konuşlu İsrail'i koruma görevi yapan erken uyarı radarlarına İHA saldırısı düzenlendiğini kaydetti.

Kaynak: AA

