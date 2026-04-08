İran, 3 İHA Düşürdü

08.04.2026 00:40
İran Devrim Muhafızları, Tahran ve Hürmüzgan'da 3 insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Tahran ve Hürmüzgan semalarında 3 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Fars Haber Ajansı, Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, Tahran'ın batısındaki Melerd ilçesinde bir adet "MQ-9" ve Basra Körfezi kıyısındaki Hürmüzgan'da bir adet "Lukas" tipi İHA ile bir keşif İHA'sının düşürüldüğü belirtildi.

ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana 170'den fazla İHA'nın düşürüldüğü öne sürülüyor.

Kaynak: AA

