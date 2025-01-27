İran, 546 Bin Afgan Göçmeni Ülkelerine Gönderdi

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İran'ın son 10 ayda 546 bin Afgan düzensiz göçmeni ülkelerine gönderdiği bildirildi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Rezevi Horasan Eyaleti Emniyet Müdür Yardımcısı Emirullah Şemkadri, konuya ilişkin bilgi verdi.

"Son 10 ayda 586 bin Afgan düzensiz göçmen, Doğarun Sınır Kapısı'ndan ülkelerine gönderildi." diyen İranlı yetkili, sınırda çit ve gerekli teçhizatın arttırılmasıyla kaçak geçişlerin geçen yıla oranla yaklaşık yarıya düştüğünü kaydetti.

İran'da geçen senenin rakamlarına göre, 2 milyon 700 bini Afgan, 2 milyon 788 bin mülteci bulunuyor. Düzensiz göçmen sayısının ise 5 ila 7 milyon arasında olduğu tahmin ediliyor.