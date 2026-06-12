İran'a Yönelik Deniz Ablukasında 136 Gemi Rotası Değişti

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında bugüne kadar rotası değiştirilen gemi sayısının 136'ya ulaştığını açıkladı.

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, 13 Nisan'da başlayan ablukanın halen kapsamlı şekilde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, CENTCOM'a bağlı güçlerin, İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında, İran limanlarına girmeye ya da bu limanlardan çıkmaya çalışan 136 ticari geminin rotasını değiştirdiği ifade edildi.

CENTCOM açıklamasında, yine abluka çerçevesinde 9 geminin işlevsiz hale getirildiği kaydedildi.