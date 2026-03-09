İran'a Yönelik Saldırılarda Ölen ABD Askeri Sayısı 7'ye Yükseldi

(ANKARA) - ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırılarda ölen ABD askerlerinin sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, "Dün gece bir ABD askeri, İran rejiminin Orta Doğu'da başlattığı saldırılar sırasında aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti. Asker, 1 Mart'ta Suudi Arabistan Krallığı'nda ABD birliklerine düzenlenen saldırıda ağır yaralanmıştı. Bu, Epic Fury Operasyonu sırasında görev başında hayatını kaybeden yedinci askerdir. Büyük çaplı muharebe operasyonları devam etmektedir. Şehit askerin kimliği, yakınlarına haber verildikten 24 saat sonra açıklanacaktır" denildi.