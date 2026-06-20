İran-ABD Görüşmeleri İçin İsviçre'ye Gidildi - Son Dakika
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İran-ABD Görüşmeleri İçin İsviçre'ye Gidildi

20.06.2026 09:44
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ABD'li yetkili, Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff'un İran'la görüşmek için İsviçre'ye gittiğini duyurdu.

ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un İran'la olası görüşmeler için İsviçre'ye gittiği öne sürüldü.

Amerikan haber platformu Axios'un haberine göre, ismi açıklanmayan bir ABD'li yetkili, Witkoff'un, İran ile olası bir anlaşma konusunda ilk tur görüşmelerin düzenlenmesinin beklendiği İsviçre'ye doğru yola çıktığını iddia etti.

Yetkili, Trump'ın damadı Jared Kushner'ın halihazırda İsviçre'de olduğunu ileri sürerken, ismi açıklanmayan başka bir kaynak, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin bugün İsviçre'ye gitmeyi planladığını ancak bu planın değişebileceğini belirtti.

Konuya ilişkin arabuluculuk yapan ülkelerden bir kaynak da Erakçi'nin bazı meslektaşlarına, Lübnan'daki ateşkesin "İran için hayati bir mesele olduğunu ve bunun ABD-İran müzakereleri açısından ya hep ya hiç niteliğinde" olduğunu söylediğini öne sürdü.

İkinci bir kaynak ise İran tarafının İsviçre'ye gitmeden önce ateşkesin yerine getirilmesini istediklerini vurguladıklarını iddia etti.

İran-ABD arasında varılan mutabakat

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran-ABD Görüşmeleri İçin İsviçre'ye Gidildi - Son Dakika

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