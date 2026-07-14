İran, ABD Hedeflerine Saldırdı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran kıyılarına yönelik saldırılarına misilleme olarak Bahreyn ve Kuveyt'te bulunan ABD hedeflerine saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu, bölgedeki ABD üslerine yönelik saldırılar hakkında bildiri yayımladı.

Bildiride, Bahreyn'deki Şeyh İsa Üssünde içerisinde uçak parçaları ve silah bulunan bazı depolar ile Kuveyt'teki Ali Al-Salem Hava Üssü'nde yer alan MQ9 insansız hava aracı (İHA) rampalarının İHA ile hedef alındığı belirtildi.

Söz konusu saldırıların, ABD'nin İran kıyılarına yönelik saldırılarına misilleme olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

Devrim Muhafızları Ordusu, ABD saldırıları devam ettiği sürece bölgeden petrol ve doğalgaz ihracatına müsaade edilmeyeceği tehdidinde bulundu.