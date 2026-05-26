İran, ABD ile Müzakere Ederken 12 Milyar Dolar İstiyor

26.05.2026 13:35
İran, ABD ile dolaylı müzakerelerde 12 milyar doların serbest bırakılmasını talep etti.

İran'ın ABD ile yürütülen dolaylı müzakerelerde bloke edilmiş varlıklarının 12 milyar dolarının anlaşmanın hemen ardından serbest bırakılmasını talep ettiği belirtildi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na konuşan ve müzakere heyetine yakın olduğu belirtilen bir kaynağa göre, İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın Katar ziyaretinde bu konu ele alındı.

İran, ABD ile yürütülen ve önerilen 14 maddelik mutabakat zaptı kapsamındaki görüşmelerde, bloke edilmiş 24 milyar dolarlık fonun serbest bırakılmasını talep etti.

Tahran yönetimi, söz konusu miktarın yarısının anlaşmanın açıklanmasıyla birlikte aktarılmasını, kalan kısmının ise 60 gün içinde transfer edilmesini istedi.

Kalibaf'ın Katar ziyaretinde bu konunun ele alındığını aktaran kaynak, daha önce İran fonlarının serbest bırakılması sürecinde yaşanan deneyimler nedeniyle ABD'ye karşı ihtiyatlı yaklaşımın sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: AA

América Birleşik Devletleri, Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Finans, Dünya, İran, Son Dakika

