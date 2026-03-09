İran, ABD ile Uzun Savaşa Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran, ABD ile Uzun Savaşa Hazır

09.03.2026 22:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, ABD ile olası bir savaşa hazır olduklarını ve müzakere yollarının kapalı olduğunu belirtti.

İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harrazi, İran'ın bölgede ABD ile uzun bir savaşa hazır olduğunu ve "bu savaşın ekonomik acılarla sona erebileceğini" belirterek, "Bu savaş devam ederse, baskı artacak ve diğer ülkelerin (bu duruma) müdahale etmekten başka seçeneği kalmayacak." dedi.

Konsey Başkanı ve İran liderinin danışmanı Harrazi, CNN'e verdiği röportajda, "ABD'yi çatışmadan geri adım atmaya ikna etmek" için Körfez ülkelerinin Washington yönetimine baskı yapması gerektiğini savundu.

Harrazi, İran'ın ABD ile uzun bir savaşa hazır olduğunu vurgulayarak, "Ekonomik baskı, diğer ülkelerin Amerikalıların ve İsraillilerin İran'a karşı saldırganlığının sona ermesini garanti altına almak için müdahale etmelerini sağlayacak ölçüde artmadıkça, başka bir çözüm yolu yok." dedi.

ABD ile olası bir diplomasi fırsatı için "alan görmediklerini" kaydeden Harrazi, "Çünkü (ABD Başkanı) Donald Trump kandırıyor ve verdiği sözleri tutmuyor. Bunu iki müzakere döneminde yaşadık. Müzakereler sürerken bize saldırdı." diye konuştu.

Harrazi, savaşın ekonomik acılarla sona erebileceğini belirterek, "Bu savaş, enflasyon, enerji kıtlığı açısından diğerleri üzerinde büyük ekonomik baskı oluşturuyor. Bu savaş devam ederse, baskı artacak ve diğer ülkelerin (bu duruma) müdahale etmekten başka seçeneği kalmayacak." ifadesini kullandı.

Mücteba Hamaney'in İran'da yeni lider olarak seçilmesinin ardından İran ordusu ve liderliğin "tek bir bütün" olarak hareket edeceğini vurgulayan Harrazi, "İran liderinin sorumluluğu, İran'ın savunma kapasitesini yönetmek, bu nedenle Hamaney bunu yaptığı gibi yeni lider de bunu yapacaktır." dedi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili yaşamını yitirdi.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

İran'da Uzmanlar Meclisi, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki hava saldırısında hayatını kaybeden Ali Hamaney'in ardından liderlik makamına oğlu Mücteba Hamaney'in "ezici oy çoğunluğuyla" seçildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, ABD ile Uzun Savaşa Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hindistan: İran gemisinin konumunu İsrail’e biz verdik Hindistan: İran gemisinin konumunu İsrail'e biz verdik
BAE Devlet Başkanı Bin Zayid, ABD Başkanı Trump’la görüştü BAE Devlet Başkanı Bin Zayid, ABD Başkanı Trump'la görüştü
Sıcak gelişmelerden ilham aldı, sanal F-16 eğitimi vermeye başladı Sıcak gelişmelerden ilham aldı, sanal F-16 eğitimi vermeye başladı
Trump: İran tehdidi yok edildiğinde petrol fiyatları düşecek Trump: İran tehdidi yok edildiğinde petrol fiyatları düşecek
Hizbullah taktik değiştirdi Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar Hizbullah taktik değiştirdi! Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar
“Savaş ne zaman bitecek“ diye soruldu, Trump topu taca attı "Savaş ne zaman bitecek" diye soruldu, Trump topu taca attı

22:38
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti
22:14
Onuachu şov Trabzonspor deplasmanda güle oynaya kazandı
Onuachu şov! Trabzonspor deplasmanda güle oynaya kazandı
22:02
Necmettin Erbakan’ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu
Necmettin Erbakan'ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu
21:42
Pakistan’da savaş tasarrufu: Okullar tatil edildi, mesai eve taşındı
Pakistan'da savaş tasarrufu: Okullar tatil edildi, mesai eve taşındı
20:27
İran Büyükelçisi, Dışişleri’ne çağrıldı
İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
20:11
Denizli’nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Denizli'nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 22:53:30. #.0.4#
SON DAKİKA: İran, ABD ile Uzun Savaşa Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.