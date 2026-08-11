İran, ABD-İsrail Savaşını Kazandı - Son Dakika
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İran, ABD-İsrail Savaşını Kazandı

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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, savaşta başarı elde ettiklerini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD- İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaşı kazandıklarını ve bunu çeşitli ülkelerin yetkililerinin de kendisine söylediğini ifade etti.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre Erakçi, Sağlık Bakanlığında düzenlenen, savaşta hasar gören altyapının yeniden inşası için diplomasi ve sağlık alanındaki işbirliğine yönelik mutabakat zaptının imza töreninde konuştu.

İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşta kendisini kanıtladığını ve "yenilmez bir güç" olduğunu gösterdiğini savunan Erakçi, şunları kaydetti:

"Diğer ülkelerin yetkililerinden, 'İranlılar bir mucize yarattı ve tüm dünyayı şaşırttı' ifadelerini defalarca duydum. Kimse İran'ın ABD'ye böyle karşı koyacağını ve nihayetinde düşmanı müzakere talep etmeye zorlayacağını düşünmemişti."

ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşın başında İran'a "koşulsuz teslimiyet" çağrısında bulunduğuna işaret eden Erakçi, "Koşulsuz teslimiyet diye mesaj yayımladı ve aynı düşman 20 gün sonra müzakereler için yalvarıyordu." dedi.

Erakçi, "İran milleti diplomasi alanında haklarını nasıl savunacağını gösterdi. Bunu çeşitli yetkililerden duydum, 'hem savaşı hem de diplomasiyi kazandınız' diyorlar." değerlendirmesinde bulundu. ???????

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Diplomasi, Politika, İsrail, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, ABD-İsrail Savaşını Kazandı - Son Dakika

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