İran-ABD Müzakereleri Bir Gün Uzatılabilir

11.04.2026 18:08
İran ve ABD, İslamabad'daki görüşmeleri bir gün daha uzatma ihtimalini değerlendiriyor.

İran basını, ABD ile İran arasında İslamabad'da yapılan müzakerelerde teknik görüşmeler için sürecin bir gün daha uzatılabileceğini ancak henüz nihai bir karar verilmediğini bildirdi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, İran ile ABD arasında Pakistan'da yapılan görüşmelerin bir gün daha uzatılması ihtimali olduğunu aktardı.

Görüşmelerde genel konuların ilerlediği, bazı teknik görüşmelerin başladığı kaydedildi.

Haberde, "İlk görüşmeler ve istişarelerin ardından, İran ile Amerikan heyetleri arasındaki görüşmeler artık bazı genel konuların ötesine geçerek bazı konularda detaylı ve teknik tartışmalara girdi." ifadesi kullanıldı.

Buna göre, her iki taraftan uzmanlar bazı konuların detayını inceliyor.

Görüşmelerin bir gün için planlanmış olmasına rağmen, uzman heyet görüşmelerine devam etmek için görüşmelerin bir gün daha uzatılması olasılığı olduğu ancak henüz kesin bir kararın verilmediği vurgulandı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güncel, İran, Son Dakika

