İran-ABD Müzakereleri Daralıyor

WASHINGTON, 10 Ağustos (Xinhua) -- The Wall Street Journal'ın pazar günkü haberine göre, İran-ABD müzakerelerinde yaşanan son gelişmeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaştan çekilme seçeneklerinin "daraldığına" işaret ediyor.

ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, Trump'ın haftalardır "Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen yeniden açması halinde İran savaşında zafer ilan etmek için zemin hazırladığı, hatta üst düzey danışmanlarıyla yaptığı özel görüşmelerde nükleer anlaşma olmadan da çekilmeye hazır olduğu fikrini dile getirdiği" belirtildi.

Trump'ın nükleer müzakereleri İran'la yürütülen daha geniş kapsamlı görüşmelere dahil etmeye çalıştığı, "ancak bunun çok zor olduğunu gören Beyaz Saray'ın son haftalarda Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına daha fazla odaklanarak" hedefini küçülttüğü ifade edildi.

Haberde, İran'ın cumartesi günü ABD'den milyarlarca dolarlık ödeme, bölgedeki Amerikan askerlerinin çekilmesi ve ABD'nin deniz ablukasının sona erdirilmesi gibi taleplerde bulunmakta ısrar etmesinin "şimdiye kadarki en yüksek bedel" olacağı kaydedildi. İran'ın bu ısrarının, ABD'nin "küçültülmüş hedefini" gerçekleştirmesini daha da zorlaştırdığına dikkat çekilen haberde, "Müzakerelerde son dönemde yaşanan kaos, Tahran'ın uzun ve yıpratıcı bir çatışmaya hazır olduğunu gösteriyor" ifadesine yer verildi.

CNN'in 7 Ağustos tarihli haberinde, ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in, son haftalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın diğer üst düzey danışmanlarıyla ve Kabine yetkilileriyle yaptığı özel görüşmelerde, İran ile süren savaştan bir çıkış yolu bulunması gerektiğini dile getirdiği bildirilmişti.

ABD-İran savaşı beşinci ayına girerken ABD'nin mühimmat stoklarıyla ilgili endişelerin artması, İran'a karşı askeri operasyonların ne kadar süreyle sürdürülebileceği şüphelerini de beraberinde getirdi.

CNN 4 Ağustos tarihli haberinde, ABD ordusunun, İran ile savaş sırasında kilit önemde bir füze savunma sistemine ait önleyici füzelerinin yaklaşık yüzde 80'ini tükettiği ve askeri komutanların, Pentagon'un mühimmat stoklarının "tehlikeli derecede düşük" seviyeye indiği uyarısında bulunduğunu bildirdi.

Bunun üzerine Trump perşembe günkü basın toplantısında, mühimmat stoklarının genel olarak yeterli olduğunu, belirli mühimmat türlerinin tedarikininse "biraz daha kısıtlı" olduğunu belirtti. Trump, konuyla ilgili daha fazla ayrıntıya girmekten kaçındı.

Washington Post'ta cumartesi günü yer alan bir habere göre ise Pentagon, ABD savunma sanayisinden, savaş nedeniyle "ciddi şekilde kıtlık yaşanan" mühimmatlar da dahil olmak üzere "silah üretimini ve teslimatını hızla artırmasını" istedi.