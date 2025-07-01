İran ABD Müzakereleri İçin Daha Fazla Zaman İstiyor

TAHRAN, 1 Temmuz (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, ABD ile müzakerelerin yeniden başlamasına karar vermek için daha fazla zamana ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Erakçi, pazartesi günü Tahran'da CBS News'e verdiği demeçte İran ile ABD arasındaki nükleer müzakerelerin yeniden başlaması olasılığı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakerelerin bu hafta içinde başlayabileceği yönündeki açıklamalara değinen Erakçi, söz konusu sürecin, Trump'ın iddia ettiği kadar hızlı bir şekilde yeniden başlayacağını düşünmediğini söyledi.

Erakçi, "Müzakerelere başlamamız için öncelikle ABD'nin müzakereler sırasında bize yeniden askeri saldırı düzenlemeyeceğinden emin olmamız gerekiyor" dedi.

"Tüm bu hususları göz önüne alacak olursak hala daha fazla zamana ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum" diyen Erakçi, "diplomasi kapılarının hiçbir zaman tam olarak kapanmayacağını" da sözlerine ekledi.