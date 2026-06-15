İran-ABD Müzakereleri İçin Tarih Belirlendi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesiyle ABD arasındaki mutabakat çerçevesinde, cuma günü İsviçre'de müzakere ekiplerinin başkanları arasında bir görüşmenin gerçekleşebileceğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı'nın sosyal medya hesabına göre Erakçi, İran Meclisi Ekonomik Komisyonu'nda yaptığı açıklamada, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran-ABD mutabakatına ilişkin, "Muhtemelen cuma günü İsviçre'de müzakere ekiplerinin başkanları arasında bir görüşme gerçekleşecek." diyen Erakçi, müzakerelerin ilk turunun bu görüşmenin ve mutabakata ilişkin resmi imzaların atılmasından sonra başlanacağını dile getirdi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran'ın mutabakata vardığını duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de ABD ile mutabakata varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.