İran-ABD Müzakereleri: Karar Beklemede - Son Dakika
İran-ABD Müzakereleri: Karar Beklemede

21.04.2026 19:56
İsmail Bekayi, Pakistan'daki İran-ABD müzakerelerine katılım konusunda kesin karar alınmadığını belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ile ABD arasında müzakerelerin ikinci turuna ilişkin, " Pakistan'daki görüşmelere katılıp katılmama konusunda henüz kesin bir karar alınmadı." dedi.

İran devlet televizyonuna göre, Bekayi, İran ile ABD arasındaki olası müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Pakistan'daki görüşmelere katılıp katılmama konusunda henüz kesin bir karar alınmadı." diyen Bekayi, şunları kaydetti:

"Karar alınmamasının sebebi kararsızlık değil, ABD'nin çelişkili açıklamaları ve davranışlarıdır. Müzakereler sonuç eksenli olduğunda, İran katılma konusunda kararını verecektir."

Bekayi ayrıca, İran bayraklı Touska adlı kargo gemisine yönelik ABD müdahalesi ile alakalı, "İran gemilerine saldırmak, uluslararası hukukun ihlali, deniz korsanlığı ve devlet terörizmidir. En başından beri ateşkes ihlalleri ile karşılaştık. Deniz ablukası da bunun bir örneği." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran-ABD Müzakereleri: Karar Beklemede - Son Dakika

16 yaşındaki Zeynep Su, metro köprüsündeki acı kazada yaşamını yitirdi 16 yaşındaki Zeynep Su, metro köprüsündeki acı kazada yaşamını yitirdi
“Köyün neşesi“ engelli genç herkesi gözyaşlarına boğdu: İmam ayakta durmakta güçlük çekti "Köyün neşesi" engelli genç herkesi gözyaşlarına boğdu: İmam ayakta durmakta güçlük çekti
Motokuryeden tartıştığı kişiye kurşun yağmuru Motokuryeden tartıştığı kişiye kurşun yağmuru
Bursaspor, profesyonel liglerin tamamında şampiyon olan ilk takım oldu Bursaspor, profesyonel liglerin tamamında şampiyon olan ilk takım oldu
Evden cansız bedeni ve eski eşi ile çocuklarına bıraktığı notlar çıktı Evden cansız bedeni ve eski eşi ile çocuklarına bıraktığı notlar çıktı
Serdal Adalı’dan Ernest Muçi ve Semih Kılıçsoy itirafı: ’’İnşallah’’ diyerek açıkladı Serdal Adalı'dan Ernest Muçi ve Semih Kılıçsoy itirafı: ''İnşallah'' diyerek açıkladı

19:51
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin TBMM’de araştırma komisyonu kuruldu.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin TBMM'de araştırma komisyonu kuruldu.
19:35
Fenerbahçe’nin Konyaspor maçı 11’inde Ederson sürprizi
Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'inde Ederson sürprizi
19:15
Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu
Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu
18:51
İngiltere’de 1 Ocak 2009 sonrası doğanlara ömür boyu sigara yasağı
İngiltere’de 1 Ocak 2009 sonrası doğanlara ömür boyu sigara yasağı
17:55
Trump’tan İran’a “idam beklediği“ iddia edilen 8 kadının affedilmesi çağrısı
Trump'tan İran'a "idam beklediği" iddia edilen 8 kadının affedilmesi çağrısı
17:55
Yaşlı adam, genç kızın kıyafetine laf edince ortalık karıştı
Yaşlı adam, genç kızın kıyafetine laf edince ortalık karıştı
SON DAKİKA: İran-ABD Müzakereleri: Karar Beklemede - Son Dakika
