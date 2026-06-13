İran-ABD Müzakerelerinde Mutabakat Umudu

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile yürütülen müzakereler kapsamında hazırlanan mutabakat zaptının birkaç gün içinde dijital ortamda imzalanabileceğini söyledi. Arakçi, mutabakat zaptındaki hususların hayata geçirilmemesi halinde nihai anlaşmaya yönelik müzakerelerin yapılmayacağını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Arakçi, ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Mutabakat zaptının gelecek birkaç gün içinde dijital ortamda imzalanması ihtimali mevcut" dedi.

Arakçi, "Mutabakat zaptındaki hususlar hayata geçirilmezse, nihai anlaşma ile ilgili müzakere yapılmayacak" ifadelerini kullandı.

Yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyumun geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arakçi, "Eğer yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyumun durumu netleştirilecekse, bunun tek yolu bu malzemenin İran'da seyreltilmesidir" dedi.

Arakçi, zenginleştirme faaliyetleri ve zenginleştirilmiş uranyum stoklarının yanı sıra yaptırımların kaldırılması ve İran'ın yeniden yapılanması için oluşturulacak fon mekanizmasının nihai anlaşmada karara bağlanacağını söyledi.

ABD'nin müzakere talebinde bulunduğunu öne süren Arakçi, "Düşman savaşta hedeflerine ulaşamayacağını anladı ve ümitsizliğe kapıldı. Bununla birlikte müzakere talep etti" diye konuştu.

Müzakerelerin sonucuna ilişkin değerlendirmede bulunan Arakçi, "Müzakerelerin sonucunun İran'ın çıkarları için iyi olacağını ve savaş meydanındaki kazanımları pekiştireceğini düşünüyorum" dedi.

Mutabakat zaptının teknik detaylarına ilişkin de bilgi veren Arakçi, "Mutabakat zaptı iki sayfadan az ve her kelimesi titizlikle gözden geçirildi. Bakanlığımız talep edilen tüm hususları uyguladı" ifadelerini kullandı.

Arakçi, Hürmüz Boğazı'nın yönetimi ile ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması konularının da mutabakat zaptında yer aldığını belirterek, "Hürmüz Boğazı idaresi önceki gibi olmayacak. Boğaz, Umman ve İran'ın egemenliği altındadır. İki ülke bundan önce boğazdaki hizmetleri ücretsiz sağlıyordu. Umman ile Hürmüz Boğazı'nın idaresine ilişkin olumlu görüşmeler yaptık. Kılıcımız, Hürmüz Boğazı'nın üzerinde olacaktır" dedi.

İran'ın dondurulmuş varlıklarına ilişkin bir mekanizma öngörüldüğünü söyleyen Arakçi, "Bu anlaşmanın düşmanları var ve bunların başında İsrail rejimi geliyor" ifadelerini kullandı.

Medyada yer alan bazı metinleri onaylamadığını belirten Arakçi, "Eğer altyapımıza yönelik tehditler nedeniyle geri adım atacak olsaydık, bunu daha önce yapmış olurduk. Mutabakat zaptındaki hususlar hayata geçirilmezse, nihai anlaşmaya yönelik müzakereler yapılmayacak" dedi.

Erakçi, İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi'nin müzakere sürecini takip ettiğini ve sürece ilişkin raporların konseye sunulduğunu belirterek, "Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi'nde ilgili metine taraftar olan muhalif olanda mevcut. Ancak sonunda karar birlikte alınacaktır. Karar alındıktan sonra da açıklanacaktır" diye konuştu.