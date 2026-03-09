İran: ABD'nin Amaçları Açık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran: ABD'nin Amaçları Açık

09.03.2026 14:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran ve Venezuela petrolünü ele geçirerek egemenlik kurma hedefinde olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin, "Venezuela ile birlikte İran petrolünü ele geçirerek dünya petrol rezervlerinin yüzde 31'ine sahip olmak isteğine" atıf yaparak, "ABD'nin hedefi gayet açık; başka ülkelerin kaynakları üzerinde egemenlik kurmak." dedi.

Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, Uzmanlar Meclisi tarafından yeni İran Lideri olarak seçilen Mücteba Hamaney'e bağlılıklarını bildirdiklerini ifade ederek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin savaşa İsrail için girdiği yönündeki açıklamalara işaret eden Bekayi, ABD'li Senatör Lindsey Graham'ın, "Venezuela ile birlikte İran petrolüne ele geçirerek dünya petrol rezervlerinin yüzde 31'ine sahip olmaları gerektiği" yönündeki açıklamalarını hatırlatarak, "ABD'nin hedefi gayet açık; başka ülkelerin kaynakları üzerinde egemenlik kurmak." ifadelerini kullandı.

Bekayi, "ABD ve İsrail, İran'ı parçalamak istiyor ama bu gerçek olmayacak. ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor. Dolayısı ile ABD'nin neden İran'a saldırdığı konusu hem İran halkı hem de dünya kamuoyu için gayet açık. İran daha önce de yabancılara mezar olmuştur. İran halkı kendini nasıl savunacağını bilir. Dolayısı ile ABD'nin neden İran'a saldırdığı konusu hem İran halkı hem de dünya kamuoyu için gayet açık." diye konuştu.

"Asıl hedef İran halkı"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, ABD'nin İran'ın askeri kapasitesinin yok edildiğini söylemesine rağmen saldırılarına devam ettiğine işaret ederek, "asıl hedefin İran halkı" olduğunu söyledi.

ABD'nin, Minab'da bir okula saldırı düzenlemesini "bir ülkenin kimliğinin yok edilmesi" olarak tanımlayan Bekayi, saldırının sorumluluğu ile ilgili ABD tarafından çelişkili açıklamalar yapıldığına dikkati çekti.

Bekayi, bazı bölge ülkelerinin topraklarını ABD saldırıları için kullandırdığını belirterek, ABD'nin bölgedeki varlığını "istikrarsızlık kaynağı" olarak nitelendirdi.

Bölge ülkelerinin topraklarını İran'a yönelik saldırılarda kullandırmamaları gerektiğini vurgulayan Bekayi, eğer söz konusu ülkelerden saldırı gelirse İran'ın meşru müdafaa hakkını kullanacağı uyarısında bulundu.

"Bırakalım yanlış hesapları yüzünden vehim içerisinde kalsınlar"

AA muhabirinin "İsrail medyasının İran'ın 120 tane füze fırlatma rampası kaldığı" iddialarını sorması üzerine Bekayi, şunları kaydetti:

"Sürekli İran'ın imkanlarının kısıtlı olduğunu söylüyorlar. Ancak sahada kararlılığımızı ve cesaretimizi gördüklerinde, İran'ın ne tür imkanlar ile kapasitesinin olduğunu anlayacaklar. Bırakalım yanlış hesapları yüzünden vehim içerisinde kalsınlar."

Bekayi, ateşkes iddialarına ilişkin ise, "Şu an İran'ı savunmaya odaklanmış durumdayız. Saldırılar devam ederken düşmana cevap verme dışında bu tarz konuların fazla bir yeri yok." dedi.

ABD'nin İran'ın altyapısı ile petrol depolarına saldırmasını "çevre soykırımı" olarak ifade eden Bekayi, saldırılarla birlikte çevrenin, ağaçların, suyun ve havanın kirlendiğini belirtti.

Bekayi ayrıca, İran'da hükümetin diplomatik misyonların güvenliğini sağlaması hususunda bir zafiyet göstermediğine vurgu yaparak, savaş koşullarında olduğunun bilinmesini istedi.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika, Venezuela, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran: ABD'nin Amaçları Açık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den Lübnan’ın güneyine beyaz fosforlu saldırı İsrail'den Lübnan'ın güneyine beyaz fosforlu saldırı
CENTCOM’dan “İran’da sivilleri hedef alabiliriz“ tehdidi CENTCOM'dan "İran'da sivilleri hedef alabiliriz" tehdidi
İlkin Aydın’dan Galatasaraylı taraftarla laf dalaşına giren Ebrar Karakurt’a göndermeli cevap İlkin Aydın'dan Galatasaraylı taraftarla laf dalaşına giren Ebrar Karakurt'a göndermeli cevap
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Füze menzilimizi 2 bin kilometre altında tuttuk İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Füze menzilimizi 2 bin kilometre altında tuttuk
Konya’da bol aksiyonlu maçta kazanan yok Konya'da bol aksiyonlu maçta kazanan yok
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor’da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor'da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü

14:57
İran’dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep’te boş arazilere düştü
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü
14:35
Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor
Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor
14:20
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
14:02
Trump’ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil
Trump'ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil
13:56
Lider oldu ama her şeyini kaybetti İşte acı tablo
Lider oldu ama her şeyini kaybetti! İşte acı tablo
13:46
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye’nin sıralaması
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye'nin sıralaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 15:01:13. #7.13#
SON DAKİKA: İran: ABD'nin Amaçları Açık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.