İran-ABD Nükleer Görüşmelerinde İlerleme

17.02.2026 17:18
İran ile ABD arasında Cenevre'de nükleer müzakerelerde mutabakat sağlandı.

İran ile ABD arasında Cenevre'de gerçekleştirilen ikinci tur nükleer müzakerelerde tarafların bazı konularda mutabakat sağladığı ve görüşmelere ilerleyen günlerde devam etme konusunda anlaştığı bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Umman'ın aracılığında Cenevre'de yapılan ve yaklaşık üç buçuk saat süren İran-ABD arasındaki dolaylı nükleer görüşmelerde bazı konularda anlaşmaya varıldı.

Tarafların anlaşmaya varılan konuların detaylarını görüşmek üzere ülkelerine dönmesi ve ilerleyen günlerde yeniden bir araya gelmesinin kararlaştırıldığı aktarıldı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin konuyla ilgili açıklama yapacağı bilgisi verildi.

Kaynak: AA

