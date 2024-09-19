İran, ABD Seçim İddialarını Reddetti - Son Dakika
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İran, ABD Seçim İddialarını Reddetti

İran, FBI'nın ABD seçimlerine müdahale iddialarını gerçek dışı ve kabul edilemez olarak nitelendirdi.

19.09.2024 07:17
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NEW İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) İran'ın ABD başkanlık seçimlerini hacklemeye çalıştığı ve eski ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili bilgileri Demokratlara ilettiğine ilişkin iddialarının gerçek dışı ve kabul edilemez olduğunu bildirdi.

İran'ın BM Daimi Temsilciliği, konuya ilişkin AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu iddiaların hiçbir meşruiyeti bulunmadığı ve gerçek dışı olduğunun altı çizilirken, "İran, iç kargaşa ve seçim tartışmalarına dahil olmaz." ifadesi kullanıldı.

Daha önce de belirtildiği gibi İran'ın ABD seçimlerine dahil olması için bir gerekçe ya da niyeti bulunmadığı kaydedilen açıklamada, buna yönelik iddiaların tümüyle reddedildiği belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin resmi ve şeffaf bir şekilde iddialarına ilişkin delilleri ortaya koyması gerektiği bildirilen açıklamada, sürekli olarak benzer iddiaların ortaya atılmasının ABD'nin itibarını zedeleyeceği savunuldu.

"FBI, İran'ı casusluk yaparken yakaladı"

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin 2024 başkanlık yarışındaki adayı Donald Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Şimdi ortaya çıktı! FBI İran'ı kampanyamı gözetlerken ve bilgileri Kamala Harris'e aktarırken yakaladı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların adayı Kamala Harris'i yasa dışı bir şekilde casusluk yapmakla suçlayan Trump, Harris'e istifa etme çağrısında bulundu.

Trump, "Komünist solcular Harris yerine başka bir aday belirleyecek mi?" sorusunu yöneltti.

FBI, yayımladığı raporda İranlı hackerların casusluk yaptığını, Trump'ın kampanyasından elde ettikleri bilgileri haziran ve temmuz aylarında Biden kampanyasına ilettiğini iddia etmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, ABD Seçim İddialarını Reddetti - Son Dakika

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