İran, ABD Uçak Gemisini Füze İle Vurdu

(ANKARA) - İran İslam Devrim Muhafızları, Amerikan uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ün dört balistik füze ile hedef alındığını duyurdu. Devrim Muhafızları'nın Halkla İlişkiler Ofisi, söz konusu saldırının "True Promise 4 Operasyonu" kapsamında gerçekleştirildiğini ve İran silahlı kuvvetlerinin ABD ve İsrail bağlantılı hedeflere yönelik önceki operasyonlarının devamı niteliğinde olduğunu belirtti.

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, "ABD uçak gemisi Abraham Lincoln dört balistik füze ile vuruldu. Kara ve deniz, terörist saldırganların mezarlığı haline gelecektir" ifadelerine yer verildi. Devrim Muhafızları ayrıca, askeri çatışmada "yeni bir aşamaya" girildiğini ve kara ile denizde operasyonların yoğunlaştırılacağını bildirdi.

Saldırı, İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından başlayan misilleme dalgası kapsamında gerçekleşti. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünü "Müslümanlara karşı savaş ilanı" olarak nitelendirdi ve sorumlulardan intikam alınacağını vurguladı.