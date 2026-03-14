İran, ABD Uçak Gemisinin Etkisiz Hale Geldiğini Açıkladı
İran, ABD Uçak Gemisinin Etkisiz Hale Geldiğini Açıkladı

14.03.2026 12:04
İran, USS Abraham Lincoln uçak gemisinin etkisiz hale getirildiğini ve geri döndüğünü iddia etti.

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD'nin bölgedeki USS Abraham Lincoln uçak gemisinin etkisiz hale getirildiğini ve operasyonel menzilden kaçtığını iddia etti.

İran medyasında yer alan haberlere göre Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Şikarçi, bölge ülkelerinin ABD'ye güvenmemesi gerektiğini söyledi.

"Amerika'nın kukla gücüne güvenmeyin. Kendi zayıf ordularını bile savunamayan Amerikalılar, Müslüman ülkelerin ve bölgenin güvenliğini sağlayamazlar." diyen Şikarçi, "ABD ve Siyonistlerin önderliğindeki küfür, şirk ve fitneye karşı İslam dünyasının birleşmesi" çağrısında bulundu."

Şikarçi, ABD'nin bölgedeki USS Abraham Lincoln uçak gemisinin de İran Silahlı Kuvvetleri tarafından hedef alındığını söyledi.

İranlı Sözcü, "ABD'nin en büyük savaş gemisi olan ve adını kullanarak Müslümanlara terör estiren ve kaynaklarını yağmalayan Abraham Lincoln, Müslüman ülke İran'ın gücüyle etkisiz hale getirildi ve tarihi bir yenilgiyle operasyonel menzilden kaçmak zorunda kaldı." ifadelerini kullandı.

İranlı komutan, uçak gemisinin ABD'ye doğru dönüş yoluna geçtiğini söyledi.

Kaynak: AA

