İran, ABD Uçak ve Helikopterlerini İmha Etti

(ANKARA) - İran Devrim Muhafızları, İran güçlerinin güney İsfahan bölgesinde iki C-130 askeri nakliye uçağı ve iki ABD Black Hawk helikopterini imha ettiğini ileri sürdü.

İran medyası daha önce, ABD'nin düşürülen F-15E savaş uçağının iki pilotunu kurtarma operasyonunda yer alan yine ABD'ye ait bir C-130 uçağının imha edildiğini aktarmıştı. Ancak İran Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada, "İran güçlerinin toplamda iki C-130 ve iki Black Hawk helikopterini etkisiz hale getirdiği" iddia edildi.

Konuyla ilgili ABD tarafından henüz resmi açıklama yapılmadı.