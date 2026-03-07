İran, ABD ve İsrail'e Tepkilerini Sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran, ABD ve İsrail'e Tepkilerini Sürdürüyor

07.03.2026 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, ABD ve İsrail'e karşı saldırıların süreceğini belirtti, komşu ülkelere saygı vurgulandı.

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD ve İsrail'e tesis ve alan sağlamayan hiçbir bölgenin hedef alınmadığını ve bundan sonra da alınmayacağını belirterek, "ABD ve Siyonist rejime darbeler devam edecek."dedi.

Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Şikarçi, İran Silahlı Kuvvetleri'nin ABD ve İsrail'e karşı saldırılarda geri adım atmayacağını vurguladı.

İran'ın ilk günden bu yana saldırıların kaynağı olan her noktayı "meşru hedef" olarak ilan ettiğini söyleyen Şikarçi, "Buna göre, ABD'nin İran'a saldırmak için kullandığı tüm üsler vuruldu. ABD ve Siyonist rejimin İran'a karşı harekete geçmesi için kendi alanlarını veya tesislerini sağlamayan ülkeler hedefimiz olmadı ve bundan sonra da olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

İran'ın bölge ülkelerinin ulusal egemenliğine saygı duyduğunu vurgulayan Şikarçi, şunları kaydetti:

"Tüm çabalarımız, komşu ve Müslüman ülkelerin zarar görmemesini ve ulusal egemenliklerinin ihlal edilmemesini sağlamaya yöneliktir. İyi komşuluk politikası, İran için temel bir ilke olmaya devam etmektedir. Tüm Müslüman ülkelerin güvenliği, İran İslam Cumhuriyeti'nin güvenliği olarak kabul edilir."

İranlı general, ayrıca "ABD ve Siyonist rejime darbeler devam edecek." ifadelerini kullandı.

İran, ABD-İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'in yanı sıra bölge ülkelerindeki ABD üsleri ve hedeflerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlemişti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Geçici Liderlik Konseyi'nde alınan karara göre İran'a saldırı olmadığı sürece komşu ülkelere yönelik saldırı ve füze atışı yapılmayacağını duyurmuştu.

Pezeşkiyan, İran'ın karşı saldırılarından zarar gören komşu ülkelerden özür dilemişti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Savunma, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, ABD ve İsrail'e Tepkilerini Sürdürüyor - Son Dakika

Burcu Güneş, Demet Akalın’ı destekleyenlere verdi veriştirdi: Adımı anarken besmele çek Burcu Güneş, Demet Akalın'ı destekleyenlere verdi veriştirdi: Adımı anarken besmele çek
Küresel gerilim tırmanırken Çin’den beklenmedik hamle Zamanlama dikkat çekti Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle! Zamanlama dikkat çekti
Büyükelçinin iftar için tercih ettiği kıyafet olay oldu Büyükelçinin iftar için tercih ettiği kıyafet olay oldu
Her şeyin olduğu gibi bunun da suyunu çıkarmadan edemediler Her şeyin olduğu gibi bunun da suyunu çıkarmadan edemediler
Cezayı duyan araç sürücüler soluğu sırada aldı Aracınız böyleyse yaptırımı ağır Cezayı duyan araç sürücüler soluğu sırada aldı! Aracınız böyleyse yaptırımı ağır
İranlılar, savaş nedeniyle ülkelerine dönüyor İranlılar, savaş nedeniyle ülkelerine dönüyor

12:47
Savaşın 8. gününde İran’dan kritik karar Resmen kilidi vurdular
Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular
12:44
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
12:34
Yenisine alışmadan, akaryakıta bir zam daha İşte artışın miktarı ve tarihi
Yenisine alışmadan, akaryakıta bir zam daha! İşte artışın miktarı ve tarihi
12:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor
11:25
ABD istihbaratı: Çin, İran’a tam destek vermeye hazırlanıyor
ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor
10:47
İran: Irak’ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk
İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 13:27:28. #.0.5#
SON DAKİKA: İran, ABD ve İsrail'e Tepkilerini Sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.