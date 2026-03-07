İran, ABD ve İsrail Üslerini Hedef Aldı - Son Dakika
İran, ABD ve İsrail Üslerini Hedef Aldı

07.03.2026 14:48
İran, bölgedeki ABD ve İsrail üslerini meşru hedef olarak gördüğünü duyurdu.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, bölgedeki Amerikan ve İsrail'e ait tüm üslerin İran'ın "meşru hedefi" sayıldığını ve "İran'ın ulusal çıkarlarını savunma konusunda hiçbir kırmızı çizgisi olmadığını" söyledi.

Azizi, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, "Bölgedeki tüm İsrail ve Amerikan üsleri, bu savaşta bizim için meşru hedeflerdir. İran'ın ulusal çıkarlarını savunma konusunda hiçbir kırmızı çizgisi yoktur. Savaş devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Silahlı Kuvvetlere bağlı Hatemul Enbiya Karargahı da Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın "Komşu ülkelerin topraklarından saldırı olmazsa biz de saldırmayacağız." açıklamasının benzerini yaptı.

Karargahtan yapılan açıklamada, Silahlı Kuvvetlerin komşu ülkelerin çıkarlarına ve ulusal egemenliğine saygı duyduğu ve saldırmadığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, şu ifadelere yer verildi:

"Bununla birlikte, önceki saldırı eylemlerinin devamı olarak bölgedeki kara, deniz ve havadaki suçlu Amerika ve sahte Siyonist rejimin tüm askeri üsleri ve çıkarları, İran İslam Cumhuriyeti'nin Silahlı Kuvvetleri tarafından ana hedef olarak ezilecek ve şiddetli darbelerle vurulacaktır."

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Geçici Liderlik Konseyi'nde alınan karara göre İran'a saldırı olmadığı sürece komşu ülkelere yönelik saldırı ve füze atışı yapılmayacağını duyurmuştu.

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi de ABD ve İsrail'e tesis ve alan sağlamayan hiçbir bölgenin hedef alınmadığını ve bundan sonra da alınmayacağını belirterek, "ABD ve Siyonist rejime darbeler devam edecek."demişti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, İran, Son Dakika

