İran ABD'yi Saldırmakla Suçladı

(ANKARA) - İran, ABD ordusunu ülkenin güneyindeki sivil altyapıyı hedef almakla suçladı. İran devlet medyası, son saldırılarda bir havalimanı, iki köprü ve bir tren istasyonunun vurulduğunu bildirirken, Tahran yönetimi saldırılarda en az sekiz kişinin hayatını kaybettiğini 20 kişinin yaralandığını açıkladı.

İran medyasına göre saldırılar ülkenin güneyindeki Körfez kıyısı çevresindeki Bender Abbas ve Buşehr çevresini hedef aldı. Vurulan noktalar arasında köprülerin yanı sıra havaalanı, tren istasyonu ve enerji tesislerinin bulunduğu ifade edildi. Gece boyunca düzenlenen saldırılarda en az 8 kişinin öldüğü, 20 kişinin de yaralandığı bildirildi. Bender Abbas'taki saldırıda ölenler arasında bir kadının, yaralananlar arasında da bir yaşındaki bir çocuğun olduğu belirtildi.

İran Sağlık Bakanlığı, geçen hafta yeniden başlayan çatışmalar kapsamında ABD saldırılarında toplam 38 kişinin öldüğünü, 400'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. İran Enerji Bakanlığı da güneydeki enerji altyapısının vurulmasının ardından elektrik şebekesinde sorunlar yaşandığını kaydederek, halka enerji tüketimini azaltma çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta içinde İran'ın müzakerelere dönmemesi halinde köprülerin ve enerji tesislerinin hedef alınabileceğini söylemişti. Trump, ABD merkezli Fox News'a verdiği röportajda enerji tesislerine yönelik saldırıları "sona sakladığını", ancak bu tesislerin de nihayetinde vurulacağını söylemişti.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), saldırıların İran'ın "askeri kapasitesini daha da zayıflatmayı" amaçladığını savunuyor. ABD ordusu ayrıca, İran limanlarına yönelik yeniden uygulamaya konulan deniz ablukası kapsamında Umman Körfezi'ndeki bir petrol tankerine deniz piyadelerinin çıktığını açıkladı. CENTCOM, ablukayı aşmaya çalıştığı belirtilen üç ticari geminin de rotasının değiştirildiğini bildirdi.

İran devlet haber ajansı Tasnim ise ABD saldırılarında Çabahar Limanı'ndaki bir deniz gözetleme kulesinin de imha edildiğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD saldırılarına karşılık Suriye, Umman, Kuveyt, Katar, Bahreyn ve Ürdün'deki ABD askeri tesislerini hedef aldığını açıkladı. Devrim Muhafızları, Kuveyt'teki bir ABD askeri üssü, Katar'daki ABD hava üssü, Umman'daki deniz gözetleme radarları, Bahreyn'deki ABD helikopterleri ve keşif uçakları ile Ürdün'de konuşlu ABD savaş uçaklarının hedef alındığını öne sürdü. İran ayrıca Suriye'nin Ürdün ve Irak sınırlarına yakın el-Tanf bölgesindeki ABD askeri tesisini vurduğunu savundu. Şam, el-Tanf üssünün İran tarafından vurulduğuna ilişkin haberleri yalanladı.

İRAN'IN MİSİLLEMELERİNDE EN AZ 8 KİŞİ ÖLDÜ

Katar İçişleri Bakanlığı, İran'dan düzenlenen saldırıların önlenmesi sırasında düşen şarapnel parçalarının bir çocuğu yaraladığını açıkladı. Kuveyt makamları da bir elektrik üretim ve su arıtma tesisinin vurulduğunu, tesiste yangın ve maddi hasar meydana geldiğini bildirdi. Kuveyt ordusu, saldırılarda askeri personelin yaralandığını duyurdu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırlarındaki Süleymaniye'de sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda ise 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Bölgesel kaynaklar Erbil üzerinde 8 insansız hava aracının düşürüldüğünü bildirdi. Ürdün ordusu da 3 İran füzesini düşürdüğünü, herhangi bir can kaybı ya da hasar oluşmadığını açıkladı.

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPALI

Çatışmaların yeniden tırmanmasıyla birlikte Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiği büyük ölçüde durdu. İran Devrim Muhafızları, ABD'nin "saldırgan eylemlerine" son vermesine kadar boğazın kapalı kalacağını, gerekirse bölgedeki diğer petrol ve doğal gaz ihraç güzergahlarının da hedef alınabileceğini açıkladı. Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Seyyid Mecid Musevi de İran'ın saldırılarının "güney kıyıları ve Hürmüz Boğazı'nda sükunet sağlanana kadar" süreceğini söyledi.

Boğazdan dün yalnızca 3 ticari geminin geçtiği ve bunun mayıs ayından bu yana görülen en düşük günlük geçiş sayısı olduğu bildirildi. Petrol fiyatları da çatışmaların etkisiyle yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı 85,76 dolara, ABD ham petrolü ise 80,64 dolara çıktı.