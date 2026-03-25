İran: ABD\'ye ait F/A-18 savaş uçağını vurduk

İRAN, DÜŞÜRDÜKLERİ ABD UÇAĞININ GÖRÜNTÜSÜNÜ YAYINLADI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’ye ait bir F/A-18 savaş uçağını vurduklarını iddia ederek uçağın düşüş anına ait olduğunu öne sürdüğü görüntüleri paylaştı. İranlı yetkililer, uçağın hava sahası ihlali gerekçesiyle yerli savunma sistemleri tarafından hedef alındığını belirtirken, yayınlanan videolarda uçağın hızla irtifa kaybederek düştüğü görüldü.

İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARDA DÜŞEN ABD UÇAKLARI

Mart 2026'daki operasyonlar sırasında uçak kayıplarıyla ilgili iddialar iki farklı tablo ortaya koydu. İran tarafı, hava sahasını ihlal eden bir F-35 ile Hürmüz Boğazı üzerinde bir F-15 ve bir F/A-18 savaş uçağını vurduklarını açıklayarak düşüş anına ait görüntüler paylaştı. Buna karşılık ABD (CENTCOM), operasyonlar kapsamında düşürülen hiçbir insanlı savaş uçağı olmadığını bildirdi.

Bu süreçte doğrulanmış en net kayıplar İran tarafından düşürülen 12 adet MQ-9 Reaper insansız hava aracı olurken; insanlı uçak tarafında ise Kuveyt hava savunmasının yanlışlıkla vurduğu 3 adet F-15E ile teknik arıza nedeniyle Irak'a düşen bir KC-135 tanker uçağı kayıtlara geçti.