İran: ABD'ye ait F/A-18 savaş uçağını vurduk
İran: ABD'ye ait F/A-18 savaş uçağını vurduk

25.03.2026 20:19
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye ait F/A-18 savaş uçağını vurduklarını iddia etti. Devrim Muhafızları, vurulan uçağın görüntülerini yayınlarken, görüntülerde uçağın hızla düştüğü anlar yer aldı. İran'a saldırılarda hayatını kaybeden ABD askerleri nedeniyle ülkesinde eleştirilerin hedefinde olan Trump'ın, düşen uçakta can kaybı olması durumunda ne cevap vereceği merak konusu oldu.

İran, ABD'ye ait bir F/A-18 savaş uçağını düşürdüğünü iddia ettiği görüntüleri yayınladı.

İRAN, DÜŞÜRDÜKLERİ ABD UÇAĞININ GÖRÜNTÜSÜNÜ YAYINLADI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’ye ait bir F/A-18 savaş uçağını vurduklarını iddia ederek uçağın düşüş anına ait olduğunu öne sürdüğü görüntüleri paylaştı. İranlı yetkililer, uçağın hava sahası ihlali gerekçesiyle yerli savunma sistemleri tarafından hedef alındığını belirtirken, yayınlanan videolarda uçağın hızla irtifa kaybederek düştüğü görüldü.

İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARDA DÜŞEN ABD UÇAKLARI

Mart 2026'daki operasyonlar sırasında uçak kayıplarıyla ilgili iddialar iki farklı tablo ortaya koydu. İran tarafı, hava sahasını ihlal eden bir F-35 ile Hürmüz Boğazı üzerinde bir F-15 ve bir F/A-18 savaş uçağını vurduklarını açıklayarak düşüş anına ait görüntüler paylaştı. Buna karşılık ABD (CENTCOM), operasyonlar kapsamında düşürülen hiçbir insanlı savaş uçağı olmadığını bildirdi.

Bu süreçte doğrulanmış en net kayıplar İran tarafından düşürülen 12 adet MQ-9 Reaper insansız hava aracı olurken; insanlı uçak tarafında ise Kuveyt hava savunmasının yanlışlıkla vurduğu 3 adet F-15E ile teknik arıza nedeniyle Irak'a düşen bir KC-135 tanker uçağı kayıtlara geçti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 1234 1234:
    netenyahuya sorar doğrumu diye 3 0 Yanıtla
  • mossi mossi :
    daha trumpetin iyi günleri 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
