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İran Air Tur yolcu uçağı teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı - Son Dakika
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İran Air Tur yolcu uçağı teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı

İran'da Tebriz-Meşhed seferini yapmak üzere havalanan İran Air Tur'a ait yolcu uçağı, teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı. İran Havalimanları Şirketi tarafından yapılan açıklamada, uçağın kalkıştan kısa bir süre sonra teknik arıza sebebiyle zorunlu iniş yaptığı belirtildi. Yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İran Air Tur yolcu uçağı teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı
24.01.2024 - 17:01,
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İran'da Tebriz- Meşhed seferini yapmak üzere havalanan İran Air Tur'a ait yolcu uçağının, teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptığı bildirildi.

Asriran haber sitesine göre, İran Havalimanları Şirketi tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Tebriz Havalimanı'ndan Meşhed'e gitmek üzere hareket eden yolcu uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra teknik arıza sebebiyle zorunlu iniş yaptı." ifadeleri kullanıldı.

İran Air Tur'a ait uçaktaki yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel İran Air Tur yolcu uçağı teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran Air Tur yolcu uçağı teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı - Son Dakika
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