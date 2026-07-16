İran: Altyapı Saldırıları Enerji Zincirini Yok Edebilir - Son Dakika
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İran: Altyapı Saldırıları Enerji Zincirini Yok Edebilir

16.07.2026 19:24
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İranlı yetkili, altyapıya saldırıların bölgedeki enerji tedarik zincirini yok edebileceğini belirtti.

İran Lideri Mücteba Hamaney'in danışmanı Muhammed Muhbir, ülkenin altyapısına saldırı olması durumunda, bölgedeki enerji tedarik zincirinin tamamen yok edileceğini belirtti.

Muhbir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Ahvaz ve İranşehr'de yaşanan son saldırıların, Minab'daki okul saldırısıyla başlayan sürecin devamı olduğunu belirten Muhbir "Amaç, sahadaki yenilgi ve aşağılanmayı telafi etmek için en savunmasız ve masum sivilleri hedef almaktır." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, ülkenin altyapısına saldırmak ve zarar vermenin, bölgenin enerji tedarik zincirinin tamamının yok oluşuna neden olacağı uyarısında bulundu.

Muhbir, "İran'ın güvenliğine saldırmak ve altyapısına zarar vermek, bölgenin enerji tedarik zincirinin tamamının yok oluşuna giden tek yönlü bir bilet anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

Trump'ın altyapı tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump salı günü yaptığı açıklamada, "Enerji hedeflerini en sona bırakacağım ama sonunda onları da vuracağız. Bu gece, yarın gece ve sonraki gece çok sert vuracağız. Gelecek hafta ise onlar için durum çok daha kötü olacak. Çünkü gelecek hafta sıra elektrik santrallerine ve köprülere gelecek. Müzakere masasına oturmazlarsa tüm elektrik santrallerini ve köprülerini devre dışı bırakacağız." demişti.

Kaynak: AA

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