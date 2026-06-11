İran, Anlaşma İddialarını Yalanladı - Son Dakika
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İran, Anlaşma İddialarını Yalanladı

11.06.2026 23:56
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İran Dışişleri Sözcüsü, Trump'ın anlaşma hakkında söylediklerinin spekülasyon olduğunu ifade etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın iddiasının aksine henüz anlaşma konusunda nihai sonuca ulaşmadıklarını ve ortaya atılan hususların spekülasyondan ibaret olduğunu söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, Bekayi, Katar ve Pakistan'ın ABD ile diplomatik süreçte aktif rol oynadığını belirtti.

Müzakerelerde ortaya çıkan anlaşma metninin çoğunun tamamlandığını ancak ABD'nin sürekli tutumunu değiştirmesi nedeniyle sonuçlanmadığını ifade eden Bekayi, Trump'ın iddiasının aksine, "Şu ana kadar İran, anlaşma konusunda nihai bir sonuca ulaşmadı." dedi.

Bekayi, "Anlaşma hakkında (ABD Başkanı Trump tarafından) ortaya atılan hususlar spekülasyondan ibarettir ve henüz kesinleşmemiş bir konudur." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, anlaşmanın İran tarafından "onaylanma" aşamasına geldiğini iddia ederek, bugün yapılması planlanan saldırıları iptal ettiğini söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran, Anlaşma İddialarını Yalanladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Tansu Algan Tansu Algan:
    bu durumun ne yöne gideceği hakkında endişeleniyorum çünkü bu tür anlaşmaların ülkemize de etkileri olabiliyor ve biz öğrenciler olarak gelecek için kararsız bir ortamda kalıyoruz 0 0 Yanıtla
  • Yasin Deniz Yasin Deniz:
    trump kendi haline birşey sallıyo bir tarafta iranlılar başka bişey diyo işin sonunda sıradan insanlar cıkarcı yöneticilerin oyununda kalıyo ve tabii ki kadınlar hep bunun fiyatını ödüyo bu tür müzakerelerde hiç yer alamıyolar sorunlarını kimse dinlemiyo 0 0 Yanıtla
  • Esma Özlem Altun Esma Özlem Altun:
    bu konularda her zaman söyleneni aynen inanmamak lazım çünkü gerçek durumu ancak anlaşma imzalandığında görürüz bence fiyatlarımız zaten yüksek bu anlaşma çıkarsa daha da artabilir o yüzden çok da umutlu değilim ama umarım insanlarımız için iyi bir sonuç çıkar 0 0 Yanıtla
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