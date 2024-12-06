İran Askeri Uyduyu Başarıyla Fırlattı

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İran, uyduları bir yörüngeden başka bir yörüngeye götürmek için geliştirilen uzay römorkörü ile bir askeri uyduyu başarıyla fırlatarak, yörüngeye yerleştirdiğini açıkladı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, ülkenin Uzay Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen "Saman Yörünge Transfer Aracı" adı verilen uzay römorkörü, Savunma Bakanlığı tarafından fırlatıldı.

Aracın, uyduları dünyanın farklı yörüngeleri arasında hareket ettirmek ve uyduların yörünge yüksekliğini artırmak için kullanılacağı belirtildi.

Öte yandan "Fahr-1" adlı askeri bir uydunun da fırlatılarak 400 kilometre mesafedeki yörüngeye başarıyla yerleştirildiği kaydedildi.