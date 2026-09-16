İran Atom Enerjisi Kurumu'ndan Grossi'ye siyasi hesap suçlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran Atom Enerjisi Kurumu'ndan Grossi'ye siyasi hesap suçlaması

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'ye güvenmediklerini belirterek açıklamalarının siyasi nitelikte olduğunu savundu. Kemalvendi, Grossi'nin UAEA'yı İsrail ve ABD'nin kontrolüne vermeye çalıştığını iddia etti.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin açıklamalarının "siyasi" nitelikte olduğunu söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Kemalvendi, Grossi'nin İran'ın nükleer faaliyetleri hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.

Kemalvendi, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı'na (Rafael Mariano Grossi) güvenimiz yok. Ancak Başkan, kendi yaklaşımında köklü bir değişikliğe gitmek isterse durum farklı olabilir. O, profesyonel bir çalışma yürütmekten çok siyasi hesaplar peşinde koşuyor. Açıklamaları da siyasi nitelikte." dedi.

Düşmanın saldırgan eylemlerini tamamlamak amacıyla bilgi elde etmeye çalıştığını öne süren Kemalvendi, bu koşullarda, nükleer tesislere ilişkin bilgilerin korunmasının özel önem taşıdığını belirtti.

Kemalvendi, UAEA'nın raporları ile Grossi'nin açıklama ve röportajlarının Avrupa ülkeleri, ABD ve özellikle İsrail'in İran'a yönelik siyasi baskılarına zemin hazırladığını savundu.

Grossi'nin görevini profesyonel şekilde yerine getirmediğini ileri süren Kemalvendi, UAEA Başkanının kurumu İsrail ve ABD'nin kontrolüne vermeye çalıştığını iddia etti.

İran'ın UAEA ile mevcut ilişkilerini, kurumun eski Başkanı Yukiya Amano dönemindeki ilişkilerle karşılaştıran Kemalvendi, Amano döneminde de İran ile UAEA arasında geniş kapsamlı temaslar bulunduğunu ancak dönemin başkanının sürekli röportaj vererek İran'a yönelik suçlamalarda bulunmadığını söyledi.

Kemalvendi, "Bizim söylediğimiz, UAEA'nın kendi konumuna, yani siyasi değil profesyonel ve teknik çalışmalar yürüttüğü konumuna dönmesi gerektiğidir." dedi.

UAEA Başkanı Grossi geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, İran'daki nükleer tesislerin durumu hakkında bilgi sahibi olmadıklarını belirtmişti.

Grossi, "Bu raporlama döneminde Ajans, İran'dan beyan edilmiş nükleer malzeme veya tesislerin durumuna ilişkin hiçbir bilgi almadı ve sahada doğrulama faaliyeti yürütmek üzere bu tesislerin hiçbirine erişemedi." ifadelerini kullanmıştı.

UAEA Yönetim Kurulu, İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin gerekli bilgi ve erişimi sağlamadığı gerekçesiyle ülkenin nükleer dosyasının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) ve BM Genel Kuruluna sevk edilmesini öngören kararı kabul etmişti.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriPolitikaGüncelİsrailİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17 yaşındaki Sude’nin evine Konyasporlu futbolcular konuk oldu 17 yaşındaki Sude'nin evine Konyasporlu futbolcular konuk oldu
Hatay’da balık av sezonu açıldı: Tekneler 5 ay sonra yeniden denizde Hatay'da balık av sezonu açıldı: Tekneler 5 ay sonra yeniden denizde
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nden Harvard bağlantılı yeni araştırma ekosistemi İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nden Harvard bağlantılı yeni araştırma ekosistemi
Brezilyalı TikTok fenomeni Duda Alves, 22 yaşında hayatını kaybetti Brezilyalı TikTok fenomeni Duda Alves, 22 yaşında hayatını kaybetti
Thomas Reis Trabzonspor’da Thomas Reis Trabzonspor'da
AK Parti’de üst düzey görevlendirme AK Parti'de üst düzey görevlendirme
17:20
İşte savcıları harekete geçiren sahne Kurtlar Vadisi’ndeki detaylar mercek altında
İşte savcıları harekete geçiren sahne! Kurtlar Vadisi'ndeki detaylar mercek altında
16:50
Şanlıurfa’da 392 aday yeniden KPSS’ye girecek
Şanlıurfa'da 392 aday yeniden KPSS'ye girecek
16:49
Erzurum’da Palandöken Kaymakamı ve koruma görevlisiyle ilgili iddialara soruşturma
Erzurum'da Palandöken Kaymakamı ve koruma görevlisiyle ilgili iddialara soruşturma
16:35
Antalya’nın Korkuteli ilçesinde bir kişi eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini av tüfeğiyle katletti
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir kişi eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini av tüfeğiyle katletti
15:47
Törene damga vuran an Belediye başkanı protokole sırtını döndü
Törene damga vuran an! Belediye başkanı protokole sırtını döndü
15:11
3 kızını da evlatlıktan reddetmek istiyor: Beni soyup soğana çevirdiler
3 kızını da evlatlıktan reddetmek istiyor: Beni soyup soğana çevirdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 18:16:10. #.0.3#
SON DAKİKA: İran Atom Enerjisi Kurumu'ndan Grossi'ye siyasi hesap suçlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement