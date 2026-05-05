İran Bakanı Pekin'de Görüşmelere Başlıyor

05.05.2026 18:38
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Pekin'de bölgesel güvenlik ve ikili ilişkileri ele alacak.

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin, Pekin'de Çinli yetkililerle bölgesel güvenlik, Orta Doğu'daki gerilim ve ikili ilişkileri ele alacağı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın ise 14–15 Mayıs'ta Çin'e gideceği belirtildi.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler" konusunda görüşmeler yapmak üzere bugün Çin'in başkenti Pekin'e gidecek. Bakanlığın açıklamasında, Arakçi'nin temaslarında son dönemde Orta Doğu'da artan gerilim ve bölgesel güvenlik başlıklarının ele alınmasının beklendiği belirtildi.

Çin yönetimi, şubat ayında başlayan çatışmalarda ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınamış ancak genel olarak tarafsız bir tutum izleyerek, diplomatik çözüm çağrısında bulunmuştu.

Batı medyasında yer alan haberlere göre, İran petrolünün en büyük alıcılarından biri olan Çin'in, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimden görece daha az etkilendiği ifade edildi.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın ise 14–15 Mayıs tarihlerinde Çin'e giderek, Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmesi planlanıyor.  Trump, "İki hafta içinde Başkan Xi'yi görmeye gideceğim. Bunu sabırsızlıkla bekliyorum. Gerçekten çok önemli bir ziyaret olacak" dedi.

ABD medyasında yer alan haberlerde bu ziyaretin iki ülke arasındaki ticaret geriliminin ardından önemli bir diplomatik temas olacağı kaydedildi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise ABD merkezli haber kuruluşu Fox News'e verdiği röportajda, Çin'e çağrıda bulunarak, "İran'ı Hürmüz Boğazı'nı uluslararası deniz trafiğine açmaya ikna etmek için diplomatik çabalarını artırmasını" istedi.

Kaynak: ANKA

