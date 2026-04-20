İran basını: İran'ın müzakerelere katılmama kararı şu ana kadar değişiklik göstermedi

Yarı resmi haber ajansı Tasnim, İran'ın Pakistan'daki müzakerelere katılmama kararında şu ana kadar değişiklik olmadığını belirtti.

Haberde, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Pakistan'daki müzakerelere katılacağı yöndeki haberlerin İran'ın kararını etkilemediği ifade edildi.

Ayrıca Hürmüz Boğazı'nda devam eden deniz ablukası ile ABD'nin aşırı taleplerinin müzakerelerin sonraki turu için engel teşkil ettiği vurgulandı.