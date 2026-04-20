İran basını: İran'ın müzakerelere katılmama kararı şu ana kadar değişiklik göstermedi
İran basını: İran'ın müzakerelere katılmama kararı şu ana kadar değişiklik göstermedi

20.04.2026 18:12
İran basını, Tahran'ın Pakistan'daki müzakerelere katılmama yönündeki kararının değişmediğini ve ABD Başkan Yardımcısı'nın katılımının bu kararı etkilemediğini bildirdi.

İran basını, Tahran'ın Pakistan'daki müzakerelere katılmama yönünde aldığı kararın henüz değişmediğini yazdı.

Yarı resmi haber ajansı Tasnim, İran'ın Pakistan'daki müzakerelere katılmama kararında şu ana kadar değişiklik olmadığını belirtti.

Haberde, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Pakistan'daki müzakerelere katılacağı yöndeki haberlerin İran'ın kararını etkilemediği ifade edildi.

Ayrıca Hürmüz Boğazı'nda devam eden deniz ablukası ile ABD'nin aşırı taleplerinin müzakerelerin sonraki turu için engel teşkil ettiği vurgulandı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Pakistan, Güvenlik, Tahran, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran basını: İran'ın müzakerelere katılmama kararı şu ana kadar değişiklik göstermedi - Son Dakika

SON DAKİKA: İran basını: İran'ın müzakerelere katılmama kararı şu ana kadar değişiklik göstermedi - Son Dakika
