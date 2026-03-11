İran'ın güneyindeki Buşehr eyaletinde bir hastanenin ABD- İsrail saldırılarında ağır zarar gördüğü ve hizmet dışı kaldığı bildirildi.
Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, ABD-İsrail'in saldırılarında "Fars Körfezi Şehitleri Eğitim ve Tıp Merkezi" ağır hasar gördü.
Patlamaların şiddeti nedeniyle hastaneye ait bazı binalar ve ekipmanlar tahrip olurken hastane hizmet dışı kaldı.
Hastalar ise "Nükleer Bilim İnsanı Şehitler" Hastanesine nakledildi.
Son Dakika › Güncel › İran basınına göre Buşehr eyaletinde bir hastane ABD-İsrail saldırılarında ağır zarar gördü - Son Dakika
