İran, Basra Körfezi'nde 382 bin litre kaçak yakıt taşıyan gemiyi durdurdu - Son Dakika
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İran, Basra Körfezi'nde 382 bin litre kaçak yakıt taşıyan gemiyi durdurdu

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İran güvenlik güçleri, Basra Körfezi'nin kuzeyinde 382 bin litre dizel yakıt taşıyan yabancı bir römorköre operasyon düzenledi. Operasyonda gemiye el konulurken gemideki yabancı uyruklu 11 kişi gözaltına alındı.

İran'ın Basra Körfezi'nde yaklaşık 382 bin litre kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen yabancı bir romorköre el koyduğu ve gemideki yabancı uyruklu 11 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Basra Körfezi'nin kuzeyinde yabancı bir römorkör tarafından petrol ürünleri kaçakçılığı yapıldığına dair alınan ihbarın ardından güvenlik güçleri gemiye operasyon düzenledi.

Abadan eyaletindeki sınır muhafızları tarafından düzenlenen operasyonda el konulan gemide 382 bin litre dizel yakıt ele geçirilirken gemideki yabancı uyruklu 11 kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı.

Gözaltına alınan kişilerin uyruğuna ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran, Basra Körfezi'nde 382 bin litre kaçak yakıt taşıyan gemiyi durdurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran, Basra Körfezi'nde 382 bin litre kaçak yakıt taşıyan gemiyi durdurdu - Son Dakika
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