İran, Basra Körfezi'nde 382 bin litre kaçak yakıt taşıyan gemiyi durdurdu

İran'ın Basra Körfezi'nde yaklaşık 382 bin litre kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen yabancı bir romorköre el koyduğu ve gemideki yabancı uyruklu 11 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Basra Körfezi'nin kuzeyinde yabancı bir römorkör tarafından petrol ürünleri kaçakçılığı yapıldığına dair alınan ihbarın ardından güvenlik güçleri gemiye operasyon düzenledi.

Abadan eyaletindeki sınır muhafızları tarafından düzenlenen operasyonda el konulan gemide 382 bin litre dizel yakıt ele geçirilirken gemideki yabancı uyruklu 11 kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı.

Gözaltına alınan kişilerin uyruğuna ilişkin bilgi verilmedi.