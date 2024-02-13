İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Çin Yeni Yılı ve Bahar Bayramı vesilesiyle Çin\'i tebrik etti

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TAHRAN, 13 Şubat (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Çin Yeni Yılı ve Bahar Bayramı vesilesiyle Çin halkı ve hükümetini tebrik etti.

Reisi, Pazar gecesi sosyal medya platformu X üzerinden Çince paylaştığı mesajında, "Bahar Bayramı ve Çin Yeni Yılı münasebetiyle Çin Halk Cumhuriyeti'ni en içten dileklerimle kutlar ve iki kadim medeniyet olan İran ve Çin'e yeni yılda ikili ilişkilerin gelişimi başta olmak üzere tüm seviyelerde yeni bir canlılık dilerim" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı, baharın ve Çin Yeni Yılı'nın gelişiyle dünyanın tüm insanlar için, özellikle de "mazlum ama güçlü" Filistinliler için adaletle dolması umudunu dile getirdi.

Ejderha Yılı olan Çin Yeni Yılı bu sene 10 Şubat'ta başladı.