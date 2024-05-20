İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi helikopter kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi helikopter kazasında hayatını kaybetti

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan eyaletinde meydana gelen helikopter kazasında hayatlarını kaybettiler. Helikopterin dağlık bir araziye düşmesi ve olumsuz hava koşulları nedeniyle arama kurtarma çalışmaları zorlukla sürdürülüyor. AKINCI İHA'sı tarafından tespit edilen enkazda helikopter parçalarının tamamen yanmış olduğu belirtiliyor.

20.05.2024 08:52
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- İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hayatını kaybetti

TAHRAN - İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Doğu Azerbaycan eyaletinde yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybetti.

İran resmi haber ajansı IRNA, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazası sonucu hayatlarını kaybettiklerini duyurdu. Haberde helikopterin dağlık bir araziye düştüğü ve olumsuz hava koşulları nedeniyle arama ve kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşmada zorluk yaşadığı belirtildi. Öte yandan AKINCI İHA'sı tarafından enkazı tespit edilen helikopter parçalarının tamamen yandığı belirtildi.

Kaynak: İHA

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