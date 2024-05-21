İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekiler için Tebriz\'de tören düzenleniyor

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(ANKARA) - Helikopter kazasında hayatlarını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekiler için Tebriz'de tören düzenleniyor.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ve beraberindeki heyet, helikopter kazasında hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından 5 günlük ulusal yas ilan edilmişti.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre, Reisi ve beraberindeki heyet için Tebriz'de tören düzenleniyor. Törene, binlerce İran halkı katılıyor.

Reisi'nin cenazesi, perşembe günü Meşhed'de toprağa verilecek.