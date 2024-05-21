İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve yetkililer için cenaze merasimleri düzenlendi - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve yetkililer için cenaze merasimleri düzenlendi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve yetkililer için cenaze merasimleri düzenlendi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililer için düzenlenen cenaze merasimlerinin ilki Tebriz'de gerçekleştirildi. On binlerce kişinin katıldığı törende, kazada hayatını kaybeden yetkililer için dualar edildi ve cenazeler Musalla Meydanı'na götürüldü. Merasimler, Kum ve Tahran'da devam edecek ve Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenazesi Meşhed'de defnedilecek.

21.05.2024 10:49
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililer için planlanan cenaze merasimlerinin ilki Tebriz'de düzenlendi.

Tebriz Şüheda Meydanı'nda düzenlenen ve on binlerce kişinin katıldığı törende, kazada hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Tebriz Cuma İmamı Muhammed Ali Al-i Haşim ve Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmeti için dualar edildi.

Sivil ve askeri yetkililerin katıldığı törende cenazeler büyük bir kalabalığın katılımıyla Şüheda Meydanı'ndan, Musalla Meydanı'na götürüldü.

Tebrizliler, Cumhurbaşkanı Reisi ve yaşamını yitiren diğer yetkililere son kez veda etti.

Tebriz'de cenaze namazı ve geçit töreniyle başlayan merasimler, bugün Kum kentinde yarın da Tahran'da devam edecek.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenazesi Meşhed kentinde perşembe günü düzenlenecek törenle defnedilecek.

Kaynak: AA

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