İran Cumhurbaşkanı İstifa İddialarını Yalanladı
İran Cumhurbaşkanı İstifa İddialarını Yalanladı

31.05.2026 21:33
Mehdi Tabatabai, Pezeşkiyan'ın istifa etmediğini ve halkın birliğine vurgu yaptı.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın istifa ettiği yönündeki iddiaları yalanladı.

Tabatabai, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Pezeşkiyan'ın istifa ettiği yönündeki iddialar hakkında açıklama yaptı.

Pezeşkiyan'ın halka hizmet etme noktasında geri adım atmayacağını belirten Tabatabai, Cumhurbaşkanı'nın istifa ettiği yönündeki iddiaları yalanlayarak söz konusu iddiaları bazı yabancı medya kuruluşlarının oyunlarının devamı olarak nitelendirdi.

Tabatabai, İran halkının birlik ve beraberlik konusunda geri adım atmayacağını ve İranlıların milli birliğini yok etme arzusunu yine "mezara" götüreceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
