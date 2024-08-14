İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın bakan adayları onaylandı

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve İstihbarat Bakanlığı için Meclis'e önerdiği isimler Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu tarafından onaylandı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeyle Pezeşkiyan'ın önerdiği üç bakan adayına onay verildi.

Buna göre, Dışişleri Bakanlığı için eski Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Abbas Arakçi, İçişleri Bakanlığı için eski Uyuşturucuyla Mücadele Teşkilatı Genel Sekreteri Tuğgeneral İskender Mumini, Savunma Bakanlığı için eski Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Aziz Nasırzade ve İstihbarat Bakanlığı için önerilen mevcut Bakan İsmail Hatib, Meclis'te güven oylaması yapıldıktan sonra görevlerine başlayacak.